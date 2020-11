Beveraggi: "El número de contagios y el tiempo de duplicación ha mejorado"

A nueve meses del inicio de la pandemia, Santa Cruz registra 2376 casos activos. Río Gallegos, fue la primera ciudad de la provincia en registrar un brote y actualmente se encuentra en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Sin embargo, la situación ha comenzado a mejorar.

Al respecto la subsecretaria de Acceso y Equidad y subsecretaria de Coordinación de Hospitales del Ministerio de Salud y Ambiente, Laura Beveraggi, confirmó a LU12 AM 680 Río Gallegos: "El número de contagios y el tiempo de duplicación ha cambiado para mejor, pero en las zonas de asistencia a enfermos de Covid todavía no se nota".

En este sentido, agregó: "Todavía tenemos un índice de ocupación de camas tan alto, hay días en los que la ocupación total es sostenida, que no tenemos ni un 10 % de flexibilidad en la cantidad de camas. Aún así el requerimiento de asistencia hospitalaria es alto".

Beveraggi sostuvo que "no es un juego matemático, es un compromiso de los funcionarios, de la gente, de los dueños de los comercios, de los dueños de los espacios de entretenimiento, que entendieron que esto de cuidarse venía en serio y hace que podamos tener una vida con muchos derechos conseguidos en estos días. No diría "normal" porque seguimos usando barbijo, las normas de distanciamiento, las medidas de protección, el lavado de manos y el alcohol en gel".

Asimismo, en cuanto a cómo se desenvolverá el escenario manifestó: "Pensamos que en los próximos días esto de haber disminuido el contagio se va a traducir en la disminución de la necesidad de los requerimientos hospitalarios".

Fiestas de fin año

Faltando sólo un mes para las fiestas de fin de año, Beveraggi señaló: "Lo que más nos asustaba, lo discutimos con jefes de servicio y directivos, es que en estas fiestas perdamos esta capacidad de autocuidado y de cuidar al otro y que a los 15 días tengamos un brote".

En esta línea, adelantó: "Estamos pensando toda la logística para detener esto pero la logística nunca alcanza si no podemos controlar la primera parte que es tratar de no enfermarnos. Que en Navidad y Año Nuevo no tengamos la misma situación que tuvimos por el Día de la Madre, hasta hoy siguen las repercusiones porque empieza el contagio en una familia pero nunca termina en el primer grupo, se multiplica hasta los 45 días".

Por último, con respecto a la situación de la zona norte de la provincia, explicó: "En zona norte tienen hospitales de complejidad 6 pueden hacer un backup de una terapia. Nosotros la terapia más cercana que tenemos es en El Calafate. La idea es fortalecer mucho Caleta Olivia pero también sostener estos hospitales (de zona sur) para que no tengamos la necesidad de derivar a Caleta ya que Caleta va a reducir su capacidad de recepción porque va a tener que atender a los propios".

Recordó además que en la zona sur: "Nos dejo muy desvalido este primer brote, nos robó de un solo manotazo un porcentaje muy alto de personal de salud, algo similar pasó en Calafate y esperemos que Caleta no sufra esta situación de brote interno"