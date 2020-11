Beveraggi: "Que en Navidad y Año Nuevo no tengamos la misma situación que tuvimos por el Día de la Madre"

"Lo que más nos asustaba, lo discutimos con jefes de servicio y directivos, es que en estas fiestas perdamos esta capacidad de autocuidado y de cuidar al otro y que a los 15 días tengamos un brote", sostuvo la subsecretaria de Acceso y Equidad y subsecretaria de Coordinación de Hospitales del Ministerio de Salud y Ambiente, Laura Beveraggi, al dialogar con LU12 AM680.

En esta línea, adelantó: "Estamos pensando toda la logística para detener esto pero la logística nunca alcanza si no podemos controlar la primera parte que es tratar de no enfermarnos. Que en Navidad y Año Nuevo no tengamos la misma situación que tuvimos por el Día de la Madre, hasta hoy siguen las repercusiones porque empieza el contagio en una familia pero nunca termina en el primer grupo, se multiplica hasta los 45 días".

Por último, con respecto a la situación de la zona norte de la provincia, explicó: "En zona norte tienen hospitales de complejidad 6 pueden hacer un backup de una terapia. Nosotros la terapia más cercana que tenemos es en El Calafate. La idea es fortalecer mucho Caleta Olivia pero también sostener estos hospitales (de zona sur) para que no tengamos la necesidad de derivar a Caleta ya que Caleta va a reducir su capacidad de recepción porque va a tener que atender a los propios".

Recordó además que en la zona sur: "Nos dejo muy desvalido este primer brote, nos robó de un solo manotazo un porcentaje muy alto de personal de salud, algo similar pasó en Calafate y esperemos que Caleta no sufra esta situación de brote interno"