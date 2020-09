Beveraggi remarcó que "las personas con factores de riesgo deben cumplir el aislamiento”

En el mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, la secretaria de Coordinación de Hospitales, Laura Beveraggi apuntó a los cuidados que deben tener las personas con factores de riesgo en el contexto de pandemia.

“Hay personas que tienen enfermedades preexistentes o con dolencias previas a la pandemia de COVID - 19, es necesario que cumplan el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La enfermedad o el estado de salud depende mucho de los cuidados que se sigan manteniendo en casa”, explicó.

En este sentido, la funcionaria enfatizó: “Si tenemos hipertensión, diabetes, artrosis o algunas otras enfermedades, se debe seguir con los cuidados más allá del tratamiento puramente médico”. En ese sentido, instó a seguir con una dieta saludable, movimientos y ejercicios programados en casa.

Además destacó que la comunidad tiene a disposición nuevos dispositivos de atención, tales como la modalidad de telemedicina, turnos programados de manera presencial y no presencial, el uso de la receta electrónica que no requiere de presencia ni firma y con la misma se puede comprar en la farmacia de confianza. “Uno puede concertar una cita con su médico de cabecera y consultar sobre la enfermedad o algún otro síntoma aunque no sea de COVID - 19”, agregó.

Tratamientos

En ese contexto, la Secretaria de Coordinación de Hospitales, se dirigió especialmente a los familiares de personas con factores de riesgo, instándolos a acompañar a las mismas y ayudar a sostener el tratamiento inicial sobre todo con los adultos mayores.

“Hay que seguir cuidándonos y cuidarnos entre todos para no enfermarnos no solo de COVID – 19 sino también para que no se produzca un evento agudo de la enfermedad que teníamos antes. Ante cualquier duda, la posibilidad de contacto está facilitada y los invitamos a que conozcan cada uno de estos procedimientos a través de la aplicación Saber Para Prevenir y los números de emergencia”, concluyó