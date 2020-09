Preocupa el ritmo de contagios tras nuevo récord de infectados en Santa Cruz

En las últimas horas, el ministerio de Salud confirmó que 736 pacientes recibieron el alta médica, cifra que resulta alentadora en primera instancia, aunque si se mantiene el ritmo de contagios, en menos de una semana la provincia sumaría nuevamente esa número de infectados.

'Pacientes ya reciben plasma en Río Gallegos'

Este martes, volvió a registrarse un nuevo récord al contabilizarse 123 positivos, de los cuales 109 fueron detectados en Río Gallegos, ciudad que cuenta con el 70% de las camas de Terapia Intensiva ocupadas y donde se concentra más del 90% de los casos de toda la provincia.

FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

El resto de los pacienes con diagnóstico confirmado fueron de Caleta Olivia (1) y de El Calafate (13)

Parte Oficial

Desde el inicio de la pandemia, contabilizaron 2602 infectados de los cuales 804 permanecen con el virus activos, es decir, con capacidad de contagio y cursando la enfermedad. Desde marzo a la fecha, 20 personas murieron tras contagiarse

Controles en el centro de Río Gallegos

Para considerar el alta médica de los más de 700 pacientes, las autoridades tuvieron en cuenta "la clasificación del sistema nacional de vigilancia "Caso confirmado o no activo por tiempo de evolución", que cuenta el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio de síntomas y los 10 días que dura el proceso en el caso que no requiere internación. "Cabe resaltar que este número no refleja altas nuevas, es una actualización en base a la notificación de las mismas en el sistema nacional de vigilancia", expresa el último comunciado del ministerio de Salud santacruceño.

Más del 90 de los activos, en Río Gallegos

804 Casos activos en toda la provincia

716 son de Río Gallegos

50 El Calafate

14 Perito Moreno

7 Río Turbio

6 Puerto Deseado

5 Caleta Olivia

2 Piedra Buena

2 El Chaltén

1 de 28 Noviembre

1 San Julián

Situación epidemiológica

- La situación epidemiológica actual de Río Gallegos está definida como zona Transmisión comunitaria. El Calafate transmisión local con predominancia por conglomerado, Río Turbio brote localizado, Puerto Deseado Casos Importados- Brote localizado con 1 Contacto estrecho, Caleta Olivia, Piedra Buena, 28 de Noviembre y Perito Moreno casos importados, El Chaltén casos importado, otro con nexo en investigación. San Julián en investigación.

- La media de edad es de 37 años.

- El porcentaje de ocupación de camas a la fecha del 7/9 en servicios ́públicos y privados para la provincia y para Rio Gallegos:

-Todos los servicios del 32,69 % en todos los establecimientos de la provincia; en Rio Gallegos es de 47,25%.

-En salas de clínica médica adultos, para la provincia 35,27 % y en Rio Gallegos 38,54%.

-En relación al porcentaje de ocupación de camas en UTI adultos para toda la provincia, es de 38,93%, en Rio Gallegos es de 70,83%

- Fallecidos: el promedio de edad 65 años en base a registros SISA, 27% son mujeres y 73% hombres.

-Curva de Duplicación de casos al 7/9 en Santa Cruz es de 14 días

-Cantidad de test realizados 9085 desde el inicio de la Pandemia