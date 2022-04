Costa da paso a Reyes para que sea la candidata opositora

“Me gustaría ser candidata a gobernadora y estoy preparada para serlo”, hizo público su deseo la diputada nacional Roxana Reyes en El Mediador, lo que generó algunas repercusiones internas en las filas de Cambia Santa Cruz, pero fundamentalmente en las de la UCR.

No es que Reyes no tenga los pergaminos para poder ser candidata, lo que hizo ruido fue que con su declaración, prácticamente que confirmó, un año y medio antes, que el senador nacional Eduardo Costa no será esta vez de la partida.

FOTO: MATÍAS BARRIENTOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

El empresario, que fue candidato de manera sucesiva en 2007, 2011, 2015 y 2019, desapareció del escenario político provincial, precisamente, luego de la última elección, en la que terminó tercero muy lejos del oficialismo, detrás de Alicia Kirchner y Javier Bellloni, y no muy lejos de Claudio Vidal.

Reyes pertenece al espacio político de Eduardo Costa. Nadie podría pensar que la diputada nacional podría plantear un deseo político de esta magnitud sin el conocimiento de su padrino político.

Aunque tienen mayor peso específico que el resto, Costa y Reyes no son Cambia Santa Cruz. “La exposición pública de esta semana puede haberla llevado a decir eso, no lo sé, falta mucho para hablar de candidaturas”, dijo a La Opinión Austral otro de los integrantes de ese sector político.

La diputada nacional viene de ser noticia durante toda la semana luego de haber sido propuesta por la oposición, para integrar el Consejo de la Magistratura por la minoría. En los últimos cuatro días recorrió prácticamente todos los estudios de televisión hablando del tema, pero siempre sacando a relucir cuestiones internas de Santa Cruz.

De esa manera, abandonó rápidamente el estilo más dialoguista que había asumido en los últimos meses, donde incluso- se la vio en los despachos de ministros y ministras de la provincia hablando sobre diversos temas de intereses.

Reyes intentó salir por un tiempo del estilo confrontativo, el que puede ayudar a ganar una elección intermedia, pero no una a gobernador. Si la oposición quiere cosechar votos fuera de los que ya posee, la campaña de alto voltaje opositor, estilo denuncia, nunca -hasta el momento- le ha dado resultado.

Pero, el apresuramiento de Reyes también podría tener más de un significado. Fue el diputado nacional Claudio Vidal (SER Santa Cruz) el que de alguna manera adelantó los tiempos electorales. El quiebre con el Frente de Todos en 2021, profundizado este año con una serie de comunicados al estilo Cambiemos, lo depositaron en la vereda de enfrente del oficialismo.

Sin embargo, la política es el arte de lo posible. Así como el petrolero se mostró esta semana abrazado al presidente Alberto Fernández en el acto de lanzamiento del gasoducto Néstor Kirchner, también hay quienes sueñan con integrarlo a las filas de Cambia en 2023.

Mientras tanto, al menos desde la oposición, empiezan a mostrar sus cartas.

“Me gustaría

ser candidata

a gobernadora, estoy preparada”.

ROXANA REYES