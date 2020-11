Egresados: la mayoría de las escuelas preprara un acto virtual

"De 49 escuelas, 47 han preparado un acto de egresados virtual", afirmó la directora provincial de Educación Secundaria de Santa Cruz, Silvia González, al dialogar con LU12 AM680.

Sin embargo, aclaró que "lo presencial también está pensado", aunque dependerá de cómo se encuentre la contención del coronavirus en la fecha en la que están previstos los actos, entre el 5 y 15 de diciembre.

"No es que no queremos o no hemos pensado en hacer el acto en el colegio, sino queestamos sujetos a una situación epidemiológica", sostuvo González y detalló que 2758 alumnos egresarán de quinto año en 2020.

En tal sentido, amplió: "No somos autoridad epidemiológica, sino que trabajamos con el ministerio de Salud de la provincia, al que le hemos presentado un protocolo que debe ser aprobado por Nación. Debemos considerar que nosotros enseñamos a cuidarnos durante todo el año", señaló.

Asimismo, destacó que el acto de egresados representa "la a finalización de un ciclo. Es muy especial, pero también sabemos que debemos cuidar la salud y la vida", reiteró.

A mediados de noviembre, el secretario de Políticas Sanitarias, Ignacio Suárez Moré, había indicado que "desde el Estado provincial se evalúa la posibilidad, ya que estamos próximos a llegar a fin de año y los alumnos de quinto año del Nivel Secundario están próximos a egresar, de poder hacer el acto de fin de año de manera presencial”.