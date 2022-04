Enviaron a un gato adentro de una caja de encomienda y estuvo más de 12 horas encerrado

Este sábado por el mediodía, una mujer denunció el traslado de un gato dentro de una caja de madera, como si fuera una encomienda en un colectivo. El hecho se produjo en la localidad de 28 de noviembre y la mujer realizó la denuncia a través de Facebook.

Si bien se solicitó personal policial, los efectivos explicaron que no podían realizar ninguna acción ya que es propiedad privada y la dueña del animal retiró su encomienda. Sin embargo, en cierto momento del video el animal deja de hacer ruidos y de moverse, por lo que no se corroboró si continuaba o no con vida.

La situación indigno a cientos de usuarios y vecinos de la localidad, quienes pidieron la intervención de algún hogar de animales o fundación rescatista.