Exclusivo. Alicia Kirchner: "Israel nos está ofreciendo una gama de posibilidades que nuestros técnicos tendrán que investigar"

La gobernadora Alicia Kirchner continúa con su agenda de trabajo en Israel como parte de la misión de cooperación científico-tecnológica centrada en el manejo del agua. Este martes, la mandataria provincial visitó la Planta Desalinizadora Granot, de Medorot, con capacidad de desalinizar 40 mil metros cúbicos diarios, extraída de los acuíferos subterráneos.

En el lugar, la gobernadora santacruceña dialogó en exclusiva con el enviado especial de Grupo Crónica y La Opinión Austral, Juan Manuel Cocco, y se refirió a la experiencia de la provincia en el desarrollo de sus plantas de ósmosis inversas.

"En el gobierno de Cristina Kirchner se decidió la implementación de las plantas de Santa Cruz. Después en el gobierno del ingeniero Macri las suspendieron. Con plata de la provincia, a través del fondo UNIRSE pudimos terminarla. Había quedado un 80% y faltaba un 20%, pero en realidad faltaba un poco más porque había sufrido algunos deterioros. Cuando una planta se empieza a construir y se deja, después es mucho más trabajo", aseguró Alicia.

La visita a Granot va en línea con el objetivo de buscar soluciones innovadoras para los principales proyectos como la ampliación de las plantas de ósmosis inversas en las localidades de Caleta Olivia y Puerto Deseado, y la construcción de una nueva en la localidad de Puerto San Julián.

"Esta planta tiene 12 millones de litros. La nuestra de Caleta Olivia tiene 4 millones y ha sido pensada para ser alimentada con energía eólica que viene del parque Cañadón León, que también había sido interrumpido en el gobierno anterior y con YPF luz la pudimos inaugurar. Eso hace que la energía sea más barata", destacó la mandataria.

Alicia Kirchner visitó la Planta Desalinizadora Granot, de Medorot, en Israel. FOTO: GOBIERNO

Por otro lado, Kirchner indicó que la preocupación de los israelíes "es que cada litro sale 40 centavos de dólar". "A nosotros nos sale un poco más, pero lo importante es que la gente tenga agua", manifestó.

"Hoy la innovación es que somos la única provincia que tenemos dos plantas de ósmosis inversa, que acá en Israel, que tienen tecnología de punta, lo están promoviendo, explicando y mucho lo vamos a utilizar para hacer mejor las nuestras y brindar un mejor servicio", agregó.

FOTO: GOBIERNO

Por otro lado, aseguró que el problema del agua en la zona norte de la provincia se resolvería definitivamente con las represas y el acueducto del Lago Buenos Aires. Sin embargo, las plantas de ósmosis inversa proporcionan un gran aliciente a esta dificultad, sobre todo cuando la principal fuente de agua de la región, el lago Musters (Chubut) está atravesando registrando niveles muy bajos.

"El lago Musters que alimenta a Santa Cruz y Chubut está bajo. Entonces Chubut tiene problemas con el agua al igual que Santa Cruz. Si no tuviéramos la planta, Caleta Olivia tendría grandes problemas, que no es que no los tenga, pero se han solucionado en un porcentaje altísimo", remarcó la gobernadora.

FOTO: GOBIERNO

Asimismo, Alicia marcó un detalle particular de las plantas de desalinización de Israel. "Si bien la producción de los equipos vienen de distintos puntos del mundo, estas plantas son ensambladas en Mar Del Plata, un detalle para conocer. Argentina puede", deslizó.

Reutilización de agua residual

Por último, la comitiva argentina también visitó Shafdan, la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Israel. Cabe destacar, que ese país es el que más recicla agua en el mundo y la planta de Shafdan se encarga de tratar el 60% de las aguas residuales.

Sobre esta importante obra de infraestructura, Alicia Kirchner se mostró muy interesada en la posibilidad de trabajar sobre la recuperación de agua para el riego.

FOTO: GOBIERNO

"Tengo que trabajarlo con todo el grupo de técnicos, fundamentalmente del INTA, para todo lo que tiene que ver con la agricultura. Es un planteo que nos hacen de manera permanente los productores de nuestra provincia. Necesitamos agua", explicó la mandataria.

"Nosotros tenemos nuestra estepa, también es desértica y para el desarrollo del ganado y aquellos emprendimientos de producción de frutas finas u olivos -que también está estudiado que se puede- para eso necesitamos agua de riego", manifestó.

Para concluir, la gobernadora de Santa Cruz aseguró que se están buscando distintas alternativas para avanzar con este tipo de proyectos. "Israel nos está ofreciendo una gama de posibilidades que ahora nuestros técnicos tendrán que investigar", cerró