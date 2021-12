Fuerte testimonio en la frontera con Chile: "Falleció mi hermana y no me dejaron pasar"

Este miércoles 22 de diciembre se consumó la tan esperada apertura de los "corredores seguros" en la frontera con el vecino país de Chile y la provincia de Santa Cruz. Tal como informó La Opinión Austral, tras el pedido de la Provincia el Gobierno Nacional habilitó los pasos entre Río Turbio - Torres del Paine; Río Gallegos - Punta Arenas; Río Turbio - Puerto Natales; y Los Antiguos - Chile Chico.

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el primer día de apertura, el equipo de La Opinión Austral y el móvil de Radio LU12 AM680 se trasladó hasta el Paso Integración Austral para registrar el momento en el que familias argentinas y chilenas pudieron concretar el anhelo de cruzar la frontera para poder reencontrarse con sus afectos.

En este marco, un hombre se mostró desconsolado cuando fue entrevistado al momento que intentaba ingresar a la Argentina. Al ser consultado sobre sus sensaciones en este momento, narró su desgarradora historia.

"Falleció mi hermana el lunes en Río Gallegos, vine hasta acá para ver si me dejaban pasar y no me dejaron. No pude llegar a despedir a mi hermana", explicó entre lágrimas.

En esa línea, señaló que ni siquiera presentar el certificado de defunción de su familiar le sirvió para poder pasar la frontera. "Espero que hoy me dejen", sostuvo.

"Yo vivo en El Calafate, pero la idea era llegar hasta Río Gallegos aunque sea para despedirme de mi hermana que la sepultaron ayer a las 11.30. Estoy destrozado", concluyó