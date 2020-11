Hallazgo en Ruta 3: ¿Cómo son y cuán peligrosas pueden ser las arañas pollito?

Juan Pablo, un vecino santacruceño que pasaba por la Ruta Nacional N° 3, en el tramo de Caleta Olivia con Ramón Santos en la zona norte de la provincia, advirtió la presencia de una enorme araña caminando por el asfalto.

El hombre hizo un video, que se viralizó rápidamente, para saber de qué se trataba.

En diálogo con LU12 AM680, Amanda Manero, directora de Fauna del Consejo Agrario Provincial, nos desasna respecto del arácnido y la peligrosidad de las mismas.

"Es una araña que tiene distribución en toda la Argentina, sólo que nosotros vivimos en lugares muy fríos y estos animalitos necesitan del calor porque no pueden mantener irregular su temperatura. Entonces, en épocas malas viven en cuevas en la tierra debajo de las plantas y entre las raíces", comenta.

"En especial, en la zona donde se encontró, hemos encontrado de estas y otras migalomorfos, que son arañas pollitos, pero no hay que asustarse. Las arañas pollito no son peligrosas. No tienen un veneno que pueden matarnos. Tienen unos dientes grandes quelíceros, que así es cómo se llaman las herramientas que tienen los dispositivos con los que pueden inocular el veneno que son grandes y entonces pueden producir una lastimadura en la piel importante pero es pasajera", detalló y dijo que de todas "esta es la menos peligrosa".

Asimismo, dijo que "pareciera que el cambio climático está dando posibilidades ambientales como para que se las pueda ver más en esta época" y contó que "hace poco vi uno cruzando la ruta pero en Chubut, pero también las he visto en Caleta, en Pico Truncado", mencionó.

En tanto, aconsejó que "habría que cuidarse de las araña de los cuadros que son las que tenemos en todas las casas y son tan mansas que no se dan cuenta que tienen un veneno muy pero muy peligroso y también las arañas negras en el campo"