La Legislatura de Santa Cruz aprobó por mayoría el Presupuesto 2022

Este lunes, la Legislatura de Santa Cruz debatió el Proyecto de Presupuesto Provincial 2022 enviado por el Poder Ejecutivo. Luego de un intenso debate, se procedió a la votación de la iniciativa que se aprobó por mayoría con los votos de los legisladores del bloque del Frente de Todos y el Partido Ser.

Por su parte, los diputados del bloque Nueva Santa Cruz no acompañaron el proyecto que contiene las previsiones económicas para la administración pública provincial en el próximo año.

Evaristo Ruiz (UCR), mocionó el pase a comisiones debido a que no se cuenta con un previsiones a nivel Nacional, luego de que la oposición no aprobó el Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación. No obstante, no se hizo lugar al pedido y se pasó al tratamiento del proyecto que finalmente se aprobó.

Por otro lado, cabe resaltar que, a diferencia de la postura tomada en el Congreso por Claudio Vidal, los legisladores del Partido Ser sí acompañaron el Presupuesto Provincial en conjunto con el Frente de Todos