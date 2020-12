La salud de Benicio Vergara: cómo evoluciona luego del transplante

"Los tiempos de Dios son perfectos", posteó desde Río Gallegos, el viernes por la noche Nadia Cid, la riogalleguense que hace un año tuvo un trasplante bipulmonar y que de lucharla sabe. A más de 2 mil kilómetros de distancia, se daba la noticia que esperaba toda la capital santacruceña: un donante para Benicio Vergara Viccini, el bebé de un año y 9 meses que se encontraba en grave estado por una insuficiencia hepática.

El niño fue derivado junto a sus padres, Franco Vergara y Giuliana Viccini, el 29 de noviembre al Hospital Italiano de Buenos Aires. Mientras tanto, familiares y amigos impulsaron una campaña solidaria y Río Gallegos respondió como suele hacer en este tipo de casos, apoyándolos económicamente para su estadia allí, como así también con oraciones para el pequeño.

Fueron días de mucha preocupación y tristeza, mientras se esperaba que aparezca un donante para Beni. Ya el INCUCAI lo había puesto primero en la lista.

Eran cerca de las 01:00 del sábado 5 de diciembre cuando a los padres del niño les comunicaron que había un donante. En el Italiano, se desplegó el operativo, y la esperanza, miedo y un cúmulo de sensaciones encontradas invadió no solo a Franco y Giuliana, sino también a familiares y círculos íntimos, que seguían -y siguen- minuto a minuto su evolución.

"Cuando se lo llevaron al quirófano.... fue miedo, no sabíamos qué pensar", recordó Franco, en entrevista con La Opinión Austral. Minutos antes, acababa de bajar de la Terapia Intensiva del hospital, dejando a su pareja al cuidado de Beni, para contestar mensajes de amigos y llamadas.

Todos querían saber como estaba su hijo, que ayer, cumplió otro mes de vida.

Afortunadamente el órgano fue bien recibido y su cuerpo no lo rechaza. Es decir, no tiene complicaciones y su estado es estable.

"Yo recién acabo de salir, ahora entró la mamá. Nos vamos turnando para estar con él siempre. Nunca lo dejamos", marcó Franco, con voz de alivio y un tanto cansado. Es que, las más de siete horas que duró la cirugía, él no durmió. "Me dormí recién a las 12 del mediodía, imaginate...".

"Por suerte el órgano fue justo a su medida, de un niño...", contó, ya que "si era de un adulto, el panorama era distinto".

"Llegó su angel donante y hoy ya estamos en el post cirugía. Hay buenas señales", recalcó Franco, rememorando que, cuando finalizó la operación y los médicos le dijeron que fue exitosa, "la felicidad fue muy grande", aunque marcó que desde el hospital "nos avisaron qué puede pasar y nos dejan alerta".

Evolución

El último parte médico que les dieron sumó mas optimismo. "Comenzó a hacer pis, es un gran avance", dijo Franco, además de contar que si bien continúa con corticoides, "algo que le iban a hacer por el trasplante", y sigue con la transfusion de plasma. "Todo eso continua. Por ahora no ha necesitado diálisis, no la descartan, pero no la están usando por el momento", agregó.

"El tema de las toxinas, el amonio, que lo tenía muy alto, le ha estado bajando aunque esta un poco arriba aún. Lo importante es que está estable en estas primeras horas", remarcó.

"Muy despierto"

Además de estar al cuidado de enfermeras y médicos, Benicio está con sus padres. Tiene muchos cables y eso le llamó mucho la atención al despertar.

"A veces da miedo estimularlo porque se quiere levantar. Hoy cuando se despertó y miró a su alrededor, abrió los ojos muy fuerte.... jugamos un poco y fue muy lindo", describió con emoción el padre. Ante cualquier movimiento brusco, él está muy atento, "por si quiere tocar algo".

"Seguir estudiando"

Franco también comentó que los médicos "nunca supieron bien qué es lo que pasó", y si fue "algo de su propio organismo o si ingirió algo extraño" que causó la falla hepática. "Puede ser que su organismos ataque al hígado, algo autoinmune o ser algo infeccioso. Dijeron que están con el que era su hígado y lo van a seguir estudiando para ver cual fue la causa de todo esto, porque no se sabe todavía".

"Gracias totales"

Por último, agradeció no solo a la comunidad de Río Gallegos, sino también a la familia donante. "Uno a veces no lo piensa, por que no le pasa... pero donar órganos salva vida y eso es muy importante, le agradezco de corazón a esta familia que debe estar viviendo algo muy doloroso y difícil".

"No sabemos quiénes son pero un agradecimiento muy grande por lo que están haciendo, me ayudaron no solo a mi bebé sino a varios chicos más", dijo y agregó que les gustaría conocerlos en el futuro.

"De todo esto me queda cómo la gente ha ayudado donando dinero, apoyando y difundiendo, sin palabras la verdad, simplemente agradecido totalmente", dijo para cerrar Franco