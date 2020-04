Matías Solano repudió el pedido de retomar la actividad judicial en cuarentena

El pedido de reanudar las actividades habituales en el Poder Judicial, que disparó el representante de los abogados de Santa Cruz ante el Consejo de la Magistratura provincial generó una fuerte polémica entre los letrados y puso de manifiesto diferentes posturas por parte de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, que encabeza Diana Huerga Cuervo y del Colegio de Abogados de Santa Cruz, representado por Matías Solano.

El debate comenzó con la nota enviada por el representante de los abogados de la provincia de Santa Cruz ante el Consejo de la Magistratura, Heraldo Nanni, quien solicitó la “reapertura de la actividad judicial en todos los juzgados”.

El TSJ definirá el próximo paso para el trabajo de los letrados en cuarentena.

Ante esta noticia, dada a conocer por La Opinión Austral este martes, Solano saltó a aclarar, como presidente el órgano al que representa, el "total repudio al pedido que hizo el Dr. Nanni referido a retomar la actividad judicial, poniendo en riesgo a colegas y empleados judiciales en general".

Al pedido de Nanni, quien considera que los letrados deben estar exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Solano opinó que es "una irresponsabilidad intolerable la del representante de los matriculados ante el Consejo de la Magistratura, anteponiendo intereses sectoriales al de la sociedad en general", criticó.

Para cerrar su descargo en las redes, expresó: "Nosotros, contrariamente, bregamos por la digitalización del sistema para evitar la circulación innecesaria de colegas poniendo nuestro esfuerzo al servicio de la lucha contra esta pandemia". Cabe destacar que, en este sentido, la Justicia santacruceña ya dio el primer paso para comenzar a digitalizar la documentación.

La Asociación de Abogados de Río Gallegos,conducida por Diana Huerga Cuervo, manifestó una postura similar a la de Solano.

Al respecto, remarcaron el pedido al Poder Judicial para instaurar la digitalización del sistema. "Entendemos el reclamo de los letrados y de los justiciables", señaló Huerga Cuervo con respecto al pedido de Nanni, "pero la posición es que el Poder Judicial cuenta con los mecanismos para hoy ponerse a trabajar y habilitar el expediente digital; aunque sea un sistema provisorio que elimine la necesidad de la presencia física en tribunales, sin peligro para la salud de nadie", se despegó de la posición del representante de los abogados ante la Magistratura.

La postura de la Asociación de Abogados de Río Gallegos trajo confusión porque este martes, luego de que el presidente Alberto Fernández firmara la prórroga de la cuarentena habilitando a los gobernadores que puedan sugerir a la Nación actividades para exceptuar del aislamiento obligatorio, pidieron a la gobernadora que los letrados puedan circular por la calle para ir a los juzgados.

Además porque los afiliados a la Asociación adhirieron al pedido que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) realizó al presidente de la Nación el 7 de abril pasado, que no sólo pedía la excepción de circular, sino también, al igual que Nanni, el "restablecimiento pleno del servicio de justicia tanto en el ámbito federal como en las respectivas jurisdicciones provinciales".

"Los tribunales están funcionando de manera acotada en feria. Cualquier abogado que tenga un expediente habilitado tiene que agarrar su auto, salir e ir a tribunales. Con este sistema 'sui generis' algunas cosas las podés hacer por mail pero para llevar una cédula o un oficio tenés que ir", explicó García Cuerva a La Opinión Austral.

"Más allá de que se habilite o no la actividad plena los abogados tenemos eventualmente algún expediente activo porque algún juez lo habilitó y tenemos que ir al juzgado y volver. Entonces si te para la policía le tenés que decir que sos abogada y tenés que dar toda una explicación que no está regulada, hay un vacío. Hay amparos y alimentos que están tramitando y el abogado sale, pero está en un limbo porque su actividad no está exceptuada", concluyó