Elecciones 2023. Pablo Grasso: "Caleta Olivia tiene mucho potencial y necesita el apoyo del Estado para poder crecer en forma definitiva"

Tras el cierre de listas del fin de semana, el candidato a gobernador de Santa Cruz, Pablo Grasso, realizó un importante acto de lanzamiento de campaña en la ciudad de Caleta Olivia. En este marco, el actual intendente de Río Gallegos realizó una conferencia de prensa junto a su candidato a vicegobernador, Javier Castro, y una parte de los candidatos a diputados provinciales por el sub lema "Construyamos Juntos" que integra el esquema de Unión por la Patria.

Respecto al acto que tuvo lugar este domingo, el jefe comunal indicó que "fue una jornada muy emotiva".

"Nosotros en la ciudad de Río Gallegos estamos en permanente movimiento y esto lo queremos llevar a toda la provincia de Santa Cruz. Es el movimiento de las estructuras políticas para resolver los problemas de la gente, para decirles qué queremos hacer en cada lugar, cómo vamos a implementar cada trabajo", manifestó Grasso en la rueda de prensa en la que estuvo presente La Opinión Zona Norte.

En esa línea, el candidato a gobernador aseguró que su espacio tiene "potencialidad para volver a rediscutir la política pesquera de Santa Cruz" y también discutir "los avances con respecto a la minería". Al respecto, indicó que desea que "la gente sea parte de las decisiones que toma el Estado" para poder trabajar en materia minera, de pesca, petróleo y turismo.

"Necesitamos volver a incluir las empresas multinacionales con respecto a su ciudad. Mirá la ruta de Pico Truncado a Las Heras, sin embargo, ahí trabajan las empresas petroleras. Hay que volver a incorporar el sentido de pertenencia de la participación de las empresas con respecto a lo territorial de cada uno de nuestros pueblos. Eso genera mayor inversión de compra en el lugar, mayor inversión y movimiento", aseveró Grasso en otro tramo de la conferencia.

En materia de desarrollo turístico, el intendente capitalino aseguró: "Hay que llevar el turismo a la zona costera. Es fácil tener el turismo en la cordillera, difícil es llevarlo a Río Gallegos, San Julián, Piedra Buena, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado. Tenemos que reconvertir y potenciar nuestra provincia".

En ese sentido, respecto a su equipo de trabajo que cuenta con la ministra de Producción, Silvina Córdoba y la ministra de Integración, Agostina Mora, ambas como candidatas a diputadas por distrito, Grasso indicó: "Estos hombres y mujeres con decisiones políticas vienen con ganas de resolver los problemas de la gente".

"No somos un rejunte, no nos reunimos por una cuestión solamente electoralista. Lógicamente necesitamos juntar la mayor cantidad de votos y a ese camino vamos, pero no es solamente pensar en juntarnos y después si nos peleamos nos vamos a la vereda del frente. Nosotros estamos donde estuvimos siempre", resaltó.

Por otro lado, Grasso manifestó que "hay muchas posibilidades de seguir trasladando lo que estamos haciendo en nuestra ciudad capital a toda la provincia de Santa Cruz".

"La oportunidad es de todos, las posibilidades las tenemos todos y la inclusión la van a tener todos los habitantes de Santa Cruz", añadió.

"Caleta Olivia tiene mucho potencial"

Por otro lado, respecto a la campaña en las distintas localidades de Santa Cruz, Grasso indicó que desea que sea "una costumbre" recorrerlas y que "no sea solo una campaña proselitista".

"Caleta Olivia y las localidades de mi provincia tienen mucho potencial y necesitan el apoyo incondicional del Estado para que podamos crecer en forma definitiva", aseguró el candidato a gobernador.

"Tenemos que tener gente en los pueblos que tengan ganas. Esta es la gente que elegimos para transformar la realidad de cada ciudad y lo que estamos haciendo acá lo vamos a hacer en todos los puntos de la provincia. Vamos a recorrer cada lugar y estar presente en cada momento", concluyó