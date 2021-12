Para Turchetti, la prórroga de áreas de CGC "generaría muchos puestos de trabajo en zona norte"

Este lunes 13 de diciembre, la industria de los hidrocarburos en Argentina celebra el Día del Petróleo. Sin dudas, un día muy especial para los trabajadores y trabajadoras de un sector muy sacrificado que, en estos últimos años, viene atravesando momentos difíciles.

Al respecto, el secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de la Cuenca Austral, Marcelo Turchetti, dialogó con Radio LU12 AM680 a propósito de esta fecha tan especial para el sector.

"Es un día especial, hemos pasado muchos años peores y más complicados que esta situación de pandemia. Les quiero decir a los trabajadores que sigan adelante, que sigan trabajando para el futuro de sus hijos. Nosotros como sindicato vamos a seguir bregando para que nadie atropelle sus derechos. Que disfruten los que puedan con su familia, que son el sostén cuando ellos están lejos de casa", expresó el sindicalista.

En esa línea, Turchetti manifestó lo complejo de la vida del trabajador petrolero, incluso en estos tiempos.

"La industria del petróleo no para, estamos continuamente trabajando. La verdad que es un trabajo muy sacrificado, incluso en la actualidad todavía nos ponen palos en la rueda y hay que hacer unas presentaciones porque nunca nos reconocen el 2x1", indicó.

Prórroga de contratos

Por otro lado, el sindicalista expresó su opinión respecto a la prórroga de las áreas de CGC que pertenecían a la operadora Sinopec en la zona norte de Santa Cruz.

"Por lo que hemos visto en la zona sur de la provincia, CGC ha invertido muchísimo dinero y ha revertido la situación del área que tenía Petrobras. Son una de las operadores más importante con la producción de gas esto en zona norte generaría muchos puestos de trabajo", manifestó Turchetti.

Además, el referente del gremio petrolero destacó que "en este contrato que plantea la empresa con el Gobierno Provincial se plantea remediación ambiental que en el resto de los contratos no se había puesto ni montos de inversión".

Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de la Cuenca Austral de Santa Cruz.

"Acá se está hablando de 150 millones de dólares que pueden invertir para remediación ambiental", agregó.

En este marco, Turchetti aseguró que de firmarse el acuerdo, en el primer semestre del 2022 se crearían cerca de 1500 puestos de trabajo en la zona norte provincial. "Hay que recordar que en la época de Macri, se perdieron 3000 puestos laborales en esa región", mencionó.

"No sé porque se especula que no es conveniente para la provincia, al lado de otros contratos es muy conveniente para Santa Cruz y sus localidades de zona norte", concluyó el sindicalista.

Ley de hidrocarburos

En otro orden de temas, el secretario general del Sindicato de la Cuenca Austral se refirió a la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas y lamentó que no se esté tratando en el Congreso de la Nación.

"Nosotros teníamos una posibilidad muy importante como país de revertir la situación de autoabastecimiento con esta Ley pero no se trató en el Congreso y está estancada", manifestó.

"Estamos hablando de una de las mayores industrias del país que puede generar recursos, trabajo y divisas que tanto se están necesitando. Que no se esté tratando esta Ley es un problema muy grave para el país y para la industria", añadió Turchetti.

En ese sentido, el referente de los trabajadores de sector de hidrocarburos en Santa Cruz indicó que no entiende "cuál es el programa político que tiene la Cámara de Diputados a nivel nacional".

"Tratan cosas que no son tan importantes. Esta es una ley para generar más puestos de trabajo y no se está tratando. Mucha mezquindad veo por parte de algunos políticos en estas situaciones. Esto generaría mayores recursos a la provincias, más puestos de trabajo y as empresas tendrían algo más claro para poder invertir", remarcó.

Además, Turchetti sostuvo que dilatar el tratamiento de esta norma puede ser perjudicial a futuro, tomando en cuenta que la producción hidrocarburífera a nivel mundial tiene los días contados, considerando el necesario cambio de la matriz productiva que se impone a mediano y largo plazo.

"Somos la segunda reserva a nivel mundial en hidrocarburos no convencionales y no se está viendo, no lo vamos a sacar y después no va a servir para nada", deslizó.

Balance del 2021

Por último, el secretario general de la Seccional Sur de la CGT, realizó su balance a pocos días de finalizar este año que, pese a permanecer signado por la pandemia de COVID-19, la situación fue bastante más leve que durante el 2020.

"Desde la parte de las empresas, seguramente lo toman como un año positivo porque el balance le está cerrando como ellos esperan y les conviene. Se ha duplicado casi el precio del barril de un año para el otro y en esta etapa han podido revertir la situación del año 2020 con la pandemia", sostuvo.

"Nosotros de positivo tenemos muy poco porque en sí para este año. Venimos con un equipo de perforación que se da de baja, más que nada porque en diciembre del 2021 se terminan todos los contratos que firmó Mauricio Macri en su gobierno y las empresas no están teniendo ningún tipo de inversión hasta que no se firme la renovación de la extensión de las áreas o hasta que a nivel nacional no haya una regla clara para que ellos puedan invertir y no tengan ningún problema legal a futuro", añadió el referente del sector.

Pese a esta situación, Turchetti aseguró que se mantuvieron muchos puestos de trabajo, aunque con algunas bajas en comparación con el periodo anterior. Además, destacó que muchos trabajadores pertenecientes al grupo de riesgo por el coronavirus pudieron retornar a su puestos laborales.