Parir en plena pandemia: con más cuidados, pero acompañadas

Maythe Cruces tiene 36 años. Tuvo a su hijo el 2 de abril en la Clínica Medisur. Con la pandemia en pleno avance, debió tomar algunas medidas para resguardar la llegada de Lautaro, su bebé, y de su hija de cinco años. Jimena, por otra parte, parió el 30 de marzo en Santa Fe, luego de mudarse desde El Calafate.

“Estábamos esperando con mucha ansiedad la llegada del bebé. Teníamos todo preparado para ir los tres a la clínica, mi hija Rocío de cinco años, mi marido y yo, ya que compartíamos en familia todos los controles, teníamos todo listo. Hasta los souvenirs de bienvenida”, contó Maythe a La Opinión Austral.

“Cuando entramos en cuarentena, en los últimos controles estuve sola y me enteré que ya Rocío no iba a poder ir a la clínica, que tampoco íbamos a tener visitas y que iba a tener un solo acompañante”, detalló.

Por ello, debieron explicarle a la hija que no iba a poder estar presente. “Tuvimos que empezar a hablar con mi nena que, por lo que estaba pasando con el coronavirus, ella no iba a poder. Su preocupación fue que no íbamos a poder entregar los suvenires a nadie y pasando los días me dijo que ya estaba cansada, que quería volver a la normalidad”, profundizó Maythe.

Lautaro nació el 2 de abril y, al menos hasta el momento, está aislado con sus padres y hermana.

“Nosotros no teníamos miedo porque confiamos en todo lo que nos decía el doctor y fuimos a disfrutar la llegada de nuestro bebé. Te agotaba un poco todo lo que escuchabas y los cosas que te decían que había que hacer”, agregó.

En la clínica, los profesionales le indicaron a Maythe los cuidados que iban a tener que adoptar. “Una vez dados de alta, nos dijeron que íbamos a tener que aislarnos los tres solos por 14 días y yo empecé a preocuparme porque a mi hija no la iba a dejar esos días en otro lado”, indicó.

Le comentaron, además, que no iba a haber controles pediátricos, ya que todo debía ser por teléfono. “Por suerte mi doctor, que es el mejor, nos tranquilizó bastante, nos explicó que íbamos a poder volver a nuestra casa con Rocío a disfrutar los cuatro solos, que por un tiempo no podíamos tener visitas”, continuó.

En la clínica, el día del alta, “la pediatra nos explicó todas las cosas a tener en cuenta para un recién nacido, nos dio su celular para cualquier duda o consulta que tengamos porque, por ahora, no se iban a poder ir hacer los controles al recién nacido y nos aconsejó que por un mes no recibamos visitas”.

Durante la internación, la sala de partos se movió de lugar “para cuidarnos, así no estábamos al lado de terapia, nos dijeron que eran normativas de la clínica, pero mi marido presenció todo por suerte, no lo dejaron afuera en nada”, concluyó Maythe.

Parir lejos: “Mis papás conocieron al bebé a través de un vidrio”

Jimena Sánchez vivía en El Calafate junto a su marido. Decidieron volver a Santa Fe, ciudad natal de ella, para estar con sus seres queridos. “Yo trabajaba en turismo y mi pareja en gastronomía. Quedé embarazada y nos volvimos a Santa Fe, donde compramos un bar”, explicó.

“Hoy en día, debido a la situación del país, estamos en cuarentena. Salvador, mi hijo, nació el 30 de marzo a las 9 de la mañana. Entré en trabajo de parto a las 2 de la madrugada. Fui al sanatorio tomando todas las precauciones, barbijo, alcohol en gel y demás”, detalló Jimena.

Los abuelos de Salvador conocieron a su nieto a través del vidrio del auto.

“Terminé dando a luz por cesárea porque natural fue muy doloroso, hasta donde lo viví. No dejaron entrar al papá al quirófano, pero fue quien lo recibió cuando nació. No nos dejaron recibir visitas, sólo el papá, estuvimos 1 día nomás, ya que intentaban que estuvieran lo menos posible dentro del sanatorio”, explicó.

Sostuvo que sus padres conocieron al bebé “desde atrás de una ventana, nosotros dentro del auto y ellos afuera, llorando de la emoción, pero sabiendo que no lo podían abrazar ni alzar cuando se morían de ganas”.

Sin embargo, explicó que la parte positiva fue estar los tres relajados con su bebé. “Conectamos entre nosotros, conociéndonos, sin que nadie venga. Estamos muy tranquilos”, agregó