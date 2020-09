Policías se manifestaron en Río Gallegos

Un grupo de policías, en su mayoría retirados, protagonizó una caravana en Río Gallegos que va en sintonía con los reclamos que tuvieron lugar esta semana en Buenos Aires y terminaron este miércoles, con una docena de patrulleros rodeando la Residencia de Olivos.

En la provincia de Santa Cruz, ya el responsable de la Asociación Civil Policial, y a su vez, del Consejo del Salario, José Barrientos, advirtió en declaraciones a Radio LU12 AM680 de Río Gallegos que el organismo no avalaba esta protesta.

La caravana convocada entonces de forma extraoficial a través de redes sociales, tiene como referente a Mario Monsalvo, quien durante el gobierno de Daniel Peralta avanzó fuertemente con la idea de sindicalizar a la Policía, en protestas que incluyeron autoacuartelamientos y hechos de violencia que terminaron cuando un grupo de uniformados “arrepentidos” reveló cómo se pergeñaban acciones para atemorizar a la población.

La caravana policial recorrió varios puntos de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA.

A diferencia de lo que sucede con la Bonaerense, que desde hace tiempo no tenía una recomposición salarial, el Gobierno de Alicia Kirchner acordó este año una suba del 20%, y se comprometió a volver a discutir en la tercera semana de septiembre.

En el discurso que dio hoy el gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff, fue por momentos un ‘dejavu’. “Quiero anunciar que he tomado la decisión política de fondo, que viene a saldar una deuda con la policía”, dijo el gobernador en un anuncio en la Casa de Gobierno provincial, en el que habló de mejoras en los montos para uniformes, horas extra y demás asuntos que, en Santa Cruz, se discutieron entre 2016 y 2017 y que dieron como resultado la Ley de Seguridad Pública.

Y es que, cuando asumió Alicia Kirchner en el gobierno de Santa Cruz, los policías no solo argumentaban que el dinero no les alcanzaba para la vestimenta oficial, sino que no había capacitaciones y alrededor de 600 personas habían ingresado sin ningún tipo de preparación.

De ahí, probablemente, que en la caravana de hoy no se hayan visto móviles policiales ni personal con uniforme, porque claramente no puede equipararse el reclamo de la Bonaerense con el santacruceño