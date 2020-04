Qué pedirán los intendentes para mover la economía de sus localidades

El Gobierno de la provincia de Santa Cruz concretará hoy una videoconferencia con los intendentes y comisionados de fomento para analizar el último Decreto de Necesidad y Urgencia, por el cual el presidente de la Nación, Alberto Fernández, extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril para pelear contra el COVID-19.

Los intendentes consultados por La Opinión Australdijeron que buscan reactivar actividades relacionadas al sector comercial esencialmente. El objetivo es comenzar a reactivar las microeconomías, que están muy golpeadas por la paralización que impuso la pandemia actual. El desafío es alcanzar el equilibrio sin poner en riesgo a la comunidad.

Puerto Deseado

Gustavo González, intendente de la ciudad portuaria, señaló a LOA que buscan ser autorizados “a trabajar en un protocolo que permita la apertura de comercios”, apuntando a las gomerías y talleres mecánicos a retrasar sus tareas. En cuanto a la recaudación propia, recordó que el Municipio corrió los vencimientos de impuestos y habilitaciones comerciales. “Comprendiendo la realidad en la que estamos, tenemos planificado que se autorice la venta vía Internet, pero la decisión queda en manos de la Provincia”, subrayó.

En cuanto al proyecto minero de oro y plata Cerro Moro, aseguró que trabajan de manera aunada y se está haciendo la cuarentena del personal en un hotel de la ciudad.

Río Gallegos

Pablo Grasso es otro de los jefes comunales que confirmó a LOA su intención de elevar protocolos al COE para lograr una cuarentena administrada. “Trabajamos en un plan que permita a algunos rubros atender vía delivery, con horarios planificados, con reducción del personal al 50%”. El jefe comunal aseguró que muchas familias esperan oxigenarse con esa decisión.

Explicó que la Secretaría de Obras Públicas generará un registro de trabajadores informales y oficios, como “albañiles, carpinteros, gasistas, plomeros, que sabemos son los más golpeados en su economía diaria, para adaptar algunos permisos y que puedan, de a poco y con las medidas del caso, poder trabajar aunque sea unas horas, de 10 a 18 horas en cada caso”. Por su parte, la Secretaría de Producción determinará los mecanismos necesarios a fin de cumplimentar las nuevas formas de llevar a cabo las actividades, además de una aplicación para garantizar el tránsito normal y la circulación de los que estén autorizados. “Buscaremos disminuir la circulación de personas, no vamos a romper la cuarentena”, aseguró a este diario.

Perito Moreno

El intendente Mauro Casarini es otro de los funcionarios que apuestan a una cuarentena flexibilizada. Había intentado avanzar en ese sentido la semana pasada, pero hubo sectores que lo criticaron. Por su parte, la Justicia le hizo un llamado de atención, señalando que la decisión era contraria al DNU presidencial que regía en ese momento. Días más tarde, el presidente Alberto Fernández flexibilizó la medida y hoy estudia qué sectores regresarán a la actividad. Se trata de un diálogo que el Municipio enfrentará con Provincia. El sector mercantil sería el de mayor preferencia.

Gobernador Gregores

El jefe comunal, Héctor Vidal, dijo a LOA que sostienen la cuarentena total. “Iremos evaluando con el Comité de Operaciones si es posible una flexibilización, pero lo haremos en los próximos días”.

Asimismo, destacó que trabajaron de forma aunada con Triton Argentina en el proyecto de oro y plata, ubicado en cercanías de la ciudad, para que esa actividad siguiera con su producción. Se trata de la actividad productiva de mayor peso en la región. “Se le ha solicitado que el personal que preste servicio en los yacimientos sea mano de obra local y esperamos que lo cumplan”, despuntó.

San Julián

El concejal Mario Piero Boffi explicó a LOA, en la tarde de ayer, que aguardan la videoconferencia entre Provincia y los municipios para definir si avanzan hacia el aislamiento administrado. La medida debe ser tomada con suma precaución, ya que San Julián es la primera localidad de Santa Cruz que arrojó un caso positivo de coronavirus. Si bien es cierto que la paciente afectada recuperó su salud, aquella comunidad es consciente que debe reforzar el aislamiento.

Piero Boffi explicó que los ciudadanos son respetuosos con las medidas tomadas, sin embargo, sostuvo que el sector comercial busca reactivar sus labores.

El Calafate

En tanto, Javier Belloni dijo a “Señal Calafate” que “a este ritmo no sólo se funden las empresas y los comercios, sino también el Estado Municipal y Provincial”. En sus declaraciones, detalló que “la coparticipación se va a caer, el petróleo se ubica en los 26 dólares y esto será negativo. Pero también sin actividad comercial la renta provincial se va a caer e impactará de lleno en los municipios”, alertó. “Por suerte, estamos en un municipio ordenado, aunque probable que se trunquen proyectos de obra pública que teníamos previsto hacer”. En tanto, explicó que el Municipio está “interesado en que los comercios abran, pero se ha resuelto no hacerlo. La pandemia ha crecido a una persona por día. No podemos permitir que siga en aumento”, concluyó.