Santa Cruz firmó el Consenso Fiscal 2020 con el presidente Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández encabezó este viernes la firma del Pacto Fiscal 2020 junto a 21 gobernadores del país en la sala del Museo del Bicentenario. En representación de Santa Cruz, el vicegobernador Eugenio Quiroga estuvo presente en reemplazo de la gobernadora Alicia Kirchner, tal como lo había hecho días atrás por el lanzamiento del Plan Gas.Ar encabezado también por el presidente.

El vicegobernador Quiroga presente en el acto en Casa Rosada.

A excepción de La Pampa y San Luis, que expresaron su apoyo pero no firmaron porque no habían adherido al pacto fiscal anterior, y CABA que se negó a la firma, las 21 provincias restantes firmaron el consenso con el Gobierno nacional en el que se contemplan aspectos relacionados con la coparticipación y el esquema de las distintas jurisdicciones.

Más temprano, lo había hecho con el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, que por razones de agenda no pudo estar presente en el acto central.

Al momento de hablar, Alberto Fernández señaló que en el país "hemos entendido el desafío que teníamos por delante" frente a la pandemia. "Hay un país que nos reclama que trabajemos unidos", expresó.

"No hemos tenido tiempo para mirar para atrás y decir '¿qué hicimos?'. Yo intento hacer eso permanentemente y me asombra lo que fuimos capaces de hacer", indicó. "Lo que nunca pensamos es que debíamos gobernar lo que no conocíamos, enfrentarnos a un virus que se llevaba la vida y la salud de las personas, y que podía dar vuelta la economía del mundo".

"Lo pudimos hacer entre todos y todos fuimos necesarios", señaló a los mandatarios. "Fuimos capaces de tapar agujeros y no de hacer agujeros en el fondo del barco", dijo a modo de metáfora.

"Este acuerdo que estamos firmando está hablando de la responsabilidad que tenemos para seguir adelante", dijo y agregó respecto a los que aseguran que se encamina a un "ajuste" para el 2021, que "la responsabilidad de la que estamos hablando es la que nos permite crecer".

Los mandatarios que participaron de la firma fueron: por Buenos Aires, Axel Kicillof; por Catamarca, Raúl Jalil; por Chaco, Jorge Capitanich; por Chubut, Mariano Arcioni; por Corrientes, Gustavo Valdés; por Entre Ríos, Gustavo Bordet; por La Rioja, Ricardo Quintela; por Mendoza, Rodolfo Suárez; por Misiones, Oscar Herrera Ahuad; por Neuquén, Omar Gutiérrez; por Rio Negro, Arabela Carreras; por Salta, Gustavo Sáenz; por San Juan, Sergio Uñac; por Formosa, Gildo Insfrán; por Santiago del Estero, Gerardo Zamora; por Tierra del Fuego, Gustavo Melella; por Tucumán, Juan Manzur; por La Pampa, Sergio Ziliotto; por Córdoba, el vice Manuel Calvo; por Santa Cruz, el vice Eugenio Quiroga; y por Santa Fe, la vice Alejandra Rodenas