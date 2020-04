Santacruceños comparten su arte a través de las redes sociales

Intérpretes de todo el mundo comenzaron a difundir sus composiciones en la web durante el aislamiento social. Los artistas de la provincia tomaron la iniciativa e hicieron lo suyo. Con el objetivo de acompañar a la comunidad durante la emergencia sanitaria, hacen música desde las redes.

1 - Música para abrazar el alma

El cantautor riogalleguense Andrés Abelli realizó varias transmisiones en vivo desde su casa y el viernes pasado estrenó un tema en formato videoclip, “una cuarentena muy movida, además, hice un video en el que colaboré con artistas de varias regiones del país y de países vecinos”, contó a La Opinión Austral.

La iniciativa surgió “viendo a tantos artistas reconocidos, independientes y anónimos dejar plasmadas sus expresiones en estos tiempos inéditos que nos tocan vivir. Esa sensación que cosquillea por dentro y no deja que me quede quieto me hizo poner manos a la obra”, explicó.

Andrés siente que este es su granito de arena “desde lo profundo de mi corazón y el más sincero deseo de dejar algo que permita seguir acercándonos, y cuando pase todo esto poder darnos el tan anhelado abrazo”.

Al ciclo que bautizó “Música para abrazar el alma”, sumó su participación en una propuesta que surgió en las redes y que convocaba a artistas para tocar algo en conjunto. “Así comenzó la gesta, cada uno armaba su parte de la canción y la mandaba y, si mal no recuerdo, el ensamble se hizo en Córdoba”.

Así fue como, junto a 10 músicos argentinos y latinos, cada uno desde su hogar, interpretaron la reconocida canción “Sobreviviendo” en versión cuarentena. “Fue una patriada muy grande, una experiencia muy linda, inclusive, una vez que el tema se publicó, recibimos el saludo y reconocimiento del propio Víctor Heredia, autor de la pieza”, afirmó con orgullo el cantautor local.

2 - Cuarentena en la ruta

El riogalleguense Matías Coñuecar salió a recorrer Latinoamérica junto a su pareja, Daniela, en la "La Coirón Patagónica".

En el mes de enero contaron a La Opinión Austral cómo se estaban preparando para andar la ruta en un intercambio cultural, armando para ello una muestra itinerante con materiales de artistas santacruceños.

Matías comparte los temas acústicos desde el patio.

Lamentablemente, el aislamiento social, preventivo y obligatorio los agarró en el camino. “Estamos haciendo la cuarentena en Trevelin, llegamos a Esquel el 14 del mes pasado y al día siguiente de esa llegada empezó la cuarentena acá en Chubut”, contó Matías a Loa, “tuvimos la suerte de que llegamos a la casa de mis tíos en Esquel, así que ahí estuvimos hasta el 31 de marzo, que nos mudamos para acá”.

Ahora, desde una cabaña que consiguieron alquilar, ubicada en una chacra llamada La Juanita, esperan las novedades del Gobierno para continuar camino, mientras tanto, la joven pareja continúa trabajando en el viaje.

Por su parte, Matías compone nuevas canciones e interviene con su arte a sus seguidores a través de las redes sociales. “Este lunes voy a hacer un concierto desde mi Facebook, a las 19 horas, la idea es compartir un poco en este momento de tanto encierro y distanciamiento, algo de música que vengo practicando para el viaje”.

“Es para brindar compañía y nace de las ganas de contribuir un poco al encierro, que no para todos es tan llevadero”, afirmó el solista santacruceño.

3 - Organizados en la pandemia

Con el fin de brindar un espacio para que durante el aislamiento por la emergencia sanitaria los músicos de la región puedan expresarse, el Frente de Artistas de Río Gallegos organizó una serie de mini recitales en vivo a través de las redes sociales, donde además comparte videos de intérpretes del interior de la provincia.

Para ello, en el mes de marzo convocó desde Facebook a artistas santacruceños que quisieran participar y sumarse a la grilla.

Pecho, de Las Manos de Filippi, y el rapero local Zeta.

Nicolás Sólido, a cargo de la organización que lleva un año trabajando para velar por los intereses de los artistas locales, contó a LOA que “la idea es que se puedan expresar libremente en esta época de pandemia, y que a su vez den su punto de vista sobre cómo ha afectado el COVID-19 al arte y cómo el mismo arte puede servir para afrontar la cuarentena”.

Hasta ahora han participado Marcos Nahuelguer, músico de Los Antiguos; Zeta y Gunn, raperos de Río Gallegos; Clau Bidegain, escritor no binario, y aún quedan por delante una serie de videos y vivos de artistas locales.

“Además, realizamos una charla junto a Pecho Anzoategui, integrante de Las Manos de Filippi y Músicos Organizados, y también con el actor de Buenos Aires Julio Cortés, de la agrupación Actuemos, para que nos comenten cómo afectó allá y en el país el coronavirus y las propuestas que han hecho al respecto”, relató Nicolás.