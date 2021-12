Squash: el marplatense Federico Cioffi, de la Selección Nacional, entrenó en el Atlético Boxing Club

De los mejores del país: hasta este fin de semana, el squashista Federico Cioffi entrenó en Río Gallegos. El Atlético Boxing Club le abrió las puertas de su escenario y en suelo albiverde trabajó durante casi siete días. Actualmente, el marplatense forma parte de la Selección Nacional y apunta a estar en los próximos Juegos Suramericanos representando a Argentina.

(FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El bonaerense es ingeniero en Materiales y trabaja actualmente para una empresa que prestó servicio en Santa Cruz. "Me vine dos semanas por cuestiones laborales y aproveché a entrenar por acá", sostuvo en diálogo con La Opinión Austral.

Rápidamente, se refirió al squash en suelo argentino y su trascendencia fuera del país: "Es un deporte que no está definido a nivel nacional, en el mundo se practica en todas partes. Está globalizado y profesionalizado, cualquier país tiene su federación y jugadores federados. Hay competencias internacionales con montos importantes, de hasta un millón de dólares. En Argentina hay certámenes de menor calibre".

Actualmente, Cioffi integra la Selección Mayor. "Jugué varios torneos, incluso represente al país en un Mundial Universitario en Birmingham", compartió en referencia a una disputa en suelo británico que lo ubicó entre los diez mejores de la competencia".

El de Mar del Plata participó desde categoría Junior (Panamericano, Sudamericano y Mundiales). Además, estuvo entre los doce mejores del mundo en la categoría M18. "Fueron todas experiencias muy lindas", añadió.

El squash quiere ser Olímpico y desde distintas federaciones a nivel mundial trabajan para sumarlo. "Hace varios años están tratando de que entre, siempre estuvo cerca pero no se logró. Cumple todos los requisitos", contó. De inmediato, expresó: "Es un deporte muy sano, el común de la gente piensa que tiene riesgos. Hace muy bien al corazón y quemas muchas calorías. Está muy bueno".

El pasado lunes llegó a Río Gallegos y como profesional que es, se detuvo a buscar donde poder practicar. "Llegué y me comuniqué para entrenar. No sólo por mí sino para la disciplina y que se pueda difundir". De la misma manera, comentó: "La próxima vez que venga trataré de armar algo con más tiempo para compartirlo con la ciudad".

Un rato más tarde, el marplatense tiró elogios para el Boxing: "Me sorprendió el desarrollo e infraestructura del club. La gente lo mismo, siempre predispuesta y con mucha atención. Ojalá me toque volver, no sólo para entrenar sino para darle difusión".

Cioffi inició a los 5 años con el squash. "Lo arranqué con amigos y porque me gustaba. Pasó el tiempo y me lo tomé más en serio. A los 13 años estaba bien a nivel país y empecé a competir". Siendo juvenil entrenaba en doble turno, para ser profesional no te queda otra". En 2022 habrá muchas competencias, su objetivo son los Juegos Sudamericanos en Rosario: "La idea es estar en la Selección y poder participar de esa instancia".

En última instancia, el squashista explicó el significado personal de este deporte: "Es un cable a tierra y una responsabilidad, las dos cosas. Ser parte de la Selección Nacional me lo tomo en serio y sé del sacrificio que lleva. Por otro lado, es algo que necesito en mi día a día para desconectar. Es algo esencial".