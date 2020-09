Susto: un empleado de la ASIP sorprendió a las patadas a los trabajadores que tomaron el edificio

"Estaba fuera de sí, así que no quisimos ir buscarlo ni nada", contó el delgado de ATE en la ASIP, Daniel Cabrera, al móvil de LU12 AM680 de Río Gallegos.

Según su relato fue una "sorpresa desagradable". Cerca de las 5:50 de la mañana un hombre rompió a patadas la puerta de ingreso sobre calle Avellaneda, se metió a las oficinas donde suele trabajar, revolvió varias cosas, rompió la puerta de la sala de reuniones y se marchó. No le dirigió la palabra a nadie ni agredió a ninguno de los trabajadores que estás apostados desde hace día en el inmueble en reclamo de un aumento salarial.

"Estábamos todos re dormidos. Éramos 5 y nos daban golpes que no entendíamos de donde provenían y nos dimos cuenta que estaban pateando la puerta de la entrada. Nos levantamos lo más rápido que pudimos y vimos venir a un compañero. Lo llamé pero pasó enceguecido", relató Cabrera la movil de la radio.

Por ese motivo fueron a buscar al oficial de la Policía que está en el lugar. El hombre, que trabaja en la ASIP y que según Cabrera nno se lo vio durante el conflicto salarial, "estaba fuera de sí, así que no quisimos buscarlo ni nada. Entró a su oficina después rompió la puerta de sala de reunión, pateó la puerta de entrada y se fue. Se notaba que estaba ciego de ir a su lugar de trabajo, no tenía animosidad con la gente, le hablé y nunca me miró", expresó el delegado gremial.

Para Cabrera "más allá del reclamo salarial que estamos haciendo, sentimos que siguen descuidando a los trabajadores. Hacemos responsables a ellos porque esto podría haber sido mucho peor".

Tras la sucedido los trabajadores que mantienen tomado el edificio fueron a la comisaría a hacer un exposición policial "porque corresponde porque esto es un bien público y nosotros hicimos todo por vía pacífica", aseguró Cabrera