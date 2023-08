Tensión entre facciones de la UOCRA en Santa Cruz: un manifestante amenazó con "ir a la casa de Cristina Kirchner" y encendió las alarmas

Según pudo saber La Opinión Austral, durante la noche de este domingo, se vivieron momentos de tensión en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, por enfrentamiento entre dos facciones del gremio. Asimismo, se registraron escenas igual de dramáticas en la villa turística de El Calafate, donde uno de los manifestantes amenazó con "ir a la casa de la presidenta", en referencia a la residencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al respecto el superintendente de Seguridad de la Policía de Santa Cruz, comisario general Juan José Pérez, dialogó con La Opinión Radio por LU12 AM680 y brindó detalles sobre las situaciones que se vivieron en simultáneo en ambas localidades santacruceñas.

Tensión en Piedra Buena

"Este domingo, a partir de las 21 horas, tuvimos que instalar un dispositivo de seguridad en la sede de la UOCRA de Piedra Buena, que tiene que ver con la custodia del edificio por un grupo de trabajadores que están en conflicto, para evitar disturbios, altercados o actos vandálicos y mantener la paz social", indicó el funcionario policial.

En esa línea, explicó que en el interior de la sede en la localidad de la zona centro se encontraban entre 60 y 80 trabajadores que responden al dirigente Rubén Molina. "El otro grupo -facción que respondería a Mateo Suárez- eran 20 personas que estaban en la parte externa, dando a entender que querían tomar el edificio y que querían ingresar", indicó.

Pese a la tensa situación, Pérez informó que no hubo detenidos. "Había tres patrulleros de forma constante y entre 20-30 efectivos custodiando la zona para evitar cualquier conflicto. El dispositivo se mantuvo toda la noche, gran parte de la madrugada y sigue instalado. Si bien se han manifestado con bandera, bombos y quemas de neumáticos, no hemos tenido personas conducidas a comisaría", indicó el comisario.

Comisario general Juan José Pérez, superintendente de Seguridad de Santa Cruz.

Protesta en El Calafate

En simultáneo, en la villa turística de El Calafate se registró un episodio de similares características.

"Era un grupo de entre 5 y 10 manifestantes que se habían presentado en la UOCRA de El Calafate y que también prendieron neumáticos e hicieron un reclamo con la misma impronta, reclamando entrar a la sede. A primera hora también montamos un dispositivo para evitar consecuencias mayores y que el vecino esté tranquilo", señaló el superintendente de Seguridad de Santa Cruz.

Sin embargo, la situación en El Calafate tomó otra envergadura cuando uno de los manifestantes lanzó una amenaza que encendió las alarmas de las autoridades.

"Uno de los manifestantes indicó que se iba a presentar en la residencia de la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) que tiene en El Calafate. Cuestión que no sucedió, pero por supuesto allí estaba la institución policial para movilizar urgente un patrullero y coordinar acciones preventivas y de vigilancia con la propia custodia nacional. Pero no hubo ningún incidente, no fueron a la residencia", informó Juan José Pérez.

Antecedentes

Por último, el superintendente de Seguridad de la Policía Provincial recordó que en el pasado reciente han habido incidentes relacionados a enfrentamiento entre facciones de la UOCRA, por lo cuál las medidas preventivas tienen en cuenta estos antecedentes.

"Hemos tenido a lo largo del tiempo distintos enfrentamientos, detenciones y armas de fuego de por medio. Teniendo en cuenta ese panorama, la Policía ha previsto todo un dispositivo de seguridad. Además, están la Direcciones Generales de Investigaciones que nos mantienen al tanto de lo que va sucediendo y lo que potencialmente puede pasar", remarcó.

Asimismo, indicó que en Río Gallegos no han tenido ningún tipo de alerta relacionada a estos hechos, pero que mantienen los patrullajes preventivos para evitar cualquier inconveniente.

El comunicado de la Seccional Zona Sur de UOCRA Santa Cruz

En las últimas horas, desde las redes sociales de la Seccional Zona Sur de UOCRA Santa Cruz, emitieron un comunicado brindando su apoyo a Rubén Molina, delegado a cargo de dicha seccional.

En el escrito, los integrantes del gremio acusan a otra facción del gremio -dirigida por Mateo Suárez- de intentar "tomar la sede de Comandante Luis Piedra Buena", en un episodio que habría tenido lugar este domingo a las 23.30 horas.

"Queremos comunicarle a la sociedad y a los dirigentes a nivel nacional que este tipo de atropellos no van a ser aceptados nunca más por los trabajadores de la provincia de Santa Cruz", manifestaron desde la seccional Zona Sur de la UOCRA.

En esa línea, agregaron: "No queremos aprietes, no queremos más intentos de confundir a los compañeros por intermedio de flojos argumentos en audios y videos, sin dar la cara"