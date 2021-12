Tortura infantil en Río Gallegos: "Son chicos que tenían mucho pánico de contar algo"

La Opinión Austral dio a conocer historia de maltrato infantil sufrida por estos tres pequeños, de 14, 13 y 10 años, que indigna y conmueve a la provincia de Santa Cruz.

Los niños de 14, 13 y 10 años sufrieron desde golpes a torturas y de hostigamiento físico y psicológico hasta crueles amenazas. La responsable y apuntada por la Justicia: la madrastra, Roxana Vega (33), quien con la complicidad del padre biológico, David Edgard Fernández (33), los sometió con un grado de maldad pocas veces visto.

Al respecto, el letrado a cargo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Dr. Jorge Godoy, dialogó con LU12 AM680 y brindó sus sensaciones sobre un caso que conmocionó a la provincia.

"Llevo 11 años en el cargo, he trabajado en Buenos Aires con temas carcelarios y distintas cuestiones, pero este caso me ha sorprendido y me ha marcado. Una marca más en la vida, uno no termina de sorprenderse en lo que pasa en los ambientes familiares", aseguró el jurista.

En ese sentido, lamentó las consecuencias de la pandemia de COVID-19 que agravó estas situaciones de violencia familiar y dificultó su detección.

"Estos chicos no iban a la escuela en pandemia. Generalmente, los docentes son los primeros en detectar las cuestiones de maltrato. Estos chicos escaparon al ojo docente. Son chicos que tenían mucho pánico a contar algo, nunca el sistema pudo alcanzarlo", expresó.

Todo salió a luz cuando los dos hermanitos rompieron una tablet y temieron por sus vidas. Rápidamente, los dos hermanos varones huyeron por la ventana de la casa. Su hermanita tuvo pánico de escapar. Fueron directo a la comisaría, una noche de mediados de noviembre.

"Cuando estos chicos por el terror de que los mataran decidieron escaparse, fueron a una comisaría pidiendo ayuda. Infancia los fue a retirar y rápidamente retiraron a la hermana", comentó Godoy.

Por otro lado, el titular de la Defensoría de Niños contó en qué estado están los menores en este momento y dónde se encuentran tras escaparse de su calvario.

"Lo más importante es que los chicos están resguardados, están felices con su tía. Una tía materna que, la verdad, con mucha valentía se hizo cargo de los tres hermanitos y ellos están muy bien. Su estado de salud está siendo evaluado en general, distintos profesionales médicos los están viendo para ver cómo están y determinar posibles secuelas del maltrato que han recibido", concluyó