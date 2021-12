Video. Matías Muñoz, futbolista de Río Gallegos: "Estoy en la etapa más alta de mi carrera"

Papel protagónico: luego de una temporada siendo una fija en Tristán Suárez, el mediocampista Matías Muñoz visitó LU12 este martes para charlar acerca de este 2021 en la Primera Nacional. "Fue muy positivo. La expectativa era mayor pero conseguimos lo que buscábamos", compartió el futbolista surgido en la cantera del Atlético Boxing Club.

El riogalleguense se acomodó, se puso auriculares y arrancó: "El objetivo era entrar en la Copa Argentina y lo logramos, queríamos más porque en algún momento estuvimos cerca de entrar al reducido". De inmediato, contó el comienzo de su paso por "El Lechero": "Me sedujo enseguida la propuesta de Aníbal (Biggeri), me encontré con un plantel bárbaro. El cuerpo técnico me hizo sentir importante y protagonista".

Con la casaca del elenco de Ezeiza, Muñoz sumó 32 partidos sobre 34 y fue el jugador con mayor participación. En relación a ello, se refirió al entrenador Biggeri: "Fue un maestro, siempre me fue de frente y confío muchísimo en mí. Voy a estarle siempre agradecido". Del mismo modo, dedicó palabras para la parcialidad: "Toda la gente de Ezeiza es de Tristán. El carnicero, el del kiosco, todos son hinchas. La hinchada volvió a la cancha y sentimos un gran apoyo".

"La Primera Nacional es durísima, cualquiera le gana a cualquiera".

Tras la finalización de esta temporada, el santacruceño finalizó su vínculo con Tristán Suárez y debe volver a Ferro. "Me queda un año más por contrato. Después de la eliminación de ayer (por el lunes), tenemos que sentarnos a hablar con los dirigentes y ver cual es mi situación", sumó el volante.

En sus vacaciones por la ciudad, el futbolista riogalleguense se acercó a LU12. (FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Consultado por la chance de poder afianzarse en el equipo de Caballito, el exhombre Albiverde dijo: "Ferro es un club grande y de ahí salí. Me dio la oportunidad de ser jugador profesional y siempre te tira".

En la temporada 20-21 del "Lechero", el santacruceño Muñoz disputó 2339 minutos.

Rápidamente, reflexionó en relación a la actualidad: "Mi etapa fue de menor a mayor en lo profesional. En Ferro nunca encontré ser titular, me tocó pelearla de atrás y tuve diferentes trabas. Estoy en la parte más alta de mi carrera, conseguí un ascenso y protagonismo".

La categoría

En continuidad, el de Santa Cruz habló de la Primera Nacional: "Te enfrentas con jugadores que estuvieron mucho en Primera, hay más experiencia. Hay muchos viajes y el grupo se une más. Es durísima, cualquiera le gana a cualquiera. Eso la hace muy linda para jugar".

Este lunes, tras un fallo polémico de Nicolás Lamolina, Ferro quedo eliminado por Quilmes en la búsqueda del ascenso a la máxima categoría. Respecto a eso, Muñoz consideró: "Trato de no reprocharle a los árbitros. Pero en la categoría ha habido muchos errores y lo del otro día fue claro. Eso dejó a todo el club sin chance de ascender y es lo que duele".

Mutó

Un rato más tarde, el exColegiales habló del cambio de posición que adoptó: "Siempre me consideré un jugador polifuncional. Jugué mucho de central pero dónde más me tocó jugar fui volante central y de contención. Si me das a elegir elijo esta posición, tenes más participación en el juego además de la marca. Esa es mi principal tarea".

Radicado en la Capital Federal, la distancia interviene con su entorno más cercano y el mediocampista comentó: "La familia son mis fans número 1. Están siempre detrás y pendientes, son siete años desde que me fui. Fue difícil pero los sacrificios dan sus frutos, tengo que pensar en ser profesional".

En última instancia, el nacido en Río Gallegos se acordó del Atlético Boxing Club y sumó su deseo para el actual Regional Federal Amateur: "Hay un gran plantel, son buenos jugadores. Siempre le deseo lo mejor, es donde nací y surgí. Es un torneo duro, le deseo lo mejor en esta temporada".