LU12 AM680 nació en 1938, cuando el 23 de marzo salía al aire por primera vez la radiodifusora más austral del país. Adjudicada la señal, comenzaba a cumplirse el deseo de que la radiofonía hiciera frente a la inmensidad de la Patagonia para acercar mensajes de información, de cultura, de proximidad entre los habitantes dispersos. En 1960, Alberto Raúl Segovia se hace cargo en forma efectiva de la Dirección de la radio que, hoy, continúa jugando un papel fundamental acortando las distancias.

“Feliz cumple LU12. Sos mi vida” Nancy Paéz es una de las reconocidas voces de la emisora. “A mi querida LU12 sólo le puedo agradecer dejarme ser parte de su aire, de su amiga, de su gente y, sobre todo, de sus oyentes. Es el espacio donde desarrollo mi pasión y las 4 horas diarias que vivo allí de lunes a viernes son las más felices de mi día”. “Sólo puedo agradecerle a la AM680 de corazón por darme este privilegio del que no todos pueden gozar al llegar con mi voz a tanta gente. Feliz cumple LU12. Sos mi vida”, concluyó.

“Hace muchos años que juego en primera”

“Soy locutora de LU12. Indefectiblemente, vuelo a los años que recorrí en el dial de la pionera de la Patagonia y aparecen en mi memoria nombres de programas que marcaron mi vida: “La noche de Laura”, “Más que una cara bonita”, “El patio de la morocha”, “Buenas mañanas”, “En el Tintero”, y tantos más. Pero, lo más valioso que he logrado conseguir y mantener, es la amistad y cercanía con muchos de mis oyentes”, expresó Laura Gorocito, voz histórica de la radio.

“Sólo gracias a la vida por dejarme ser parte de LU12, ‘La radio de la Patagonia’”, concluyó.

Una anécdota de México ‘86 José Báez, locutor de LU12, recordó una anécdota de la emisora: “Como la radio por aquel entonces no transmitía los partidos, llevamos un TV. Pepe nos dice ‘che ya fue un tema, mando otro?’ y seguimos viendo el partido. En eso llega a la radio Don Alberto Segovia y nos pregunta ‘¿por qué nadie habla cuando sólo escuché media hora de música?’”. Lo que sucedió, contó Báez entre risas, “fue que algunos discos venían con sólo dos temas por lado y nosotros pensamos que estaba al aire temas de 4 minutos de duración cada uno”.

“Una maestra para mí”

“Desde muy chica participaba telefónicamente en un programa de concursos los sábados por LU12. Nunca pude conocer a mi locutora favorita. Pasaron muchos años y un día tuve la oportunidad de trabajar en La Opinión Austral”, contó Mirta Velásquez, fotógrafa de La Opinión Austral y una de las voces de LU12.

“Una voz hermosa detrás mío, me hizo voltear con rapidez. ¿Esa es Margarita Soto?, pregunté a Esteban, el operador. Sí, es ella, respondió. Y la vi por primera vez, fue tan grande mi sorpresa. Hoy tengo la suerte de acompañarla en su programa ‘Contares’ en la misma LU12 y eso no tiene precio”, finalizó.

“LU12 es el resultado del trabajo en equipo” Rodrigo Arredondo, otra de las voces tempranas de LU12, dejó un emotivo mensaje: “En estos tiempos, LU12 se resignifica y cobra más fuerza que nunca. La compañía y la necesidad de información fidedigna son factores fundamentales en esta etapa de cuarentena. La decana de la Patagonia es la radio de la gente, y prueba de esto es la relación dinámica y genuina que se palpita en la voz de nuestros oyentes”. Agregó: “LU12 es el resultado del trabajo en equipo y el compañerismo”.

“Gracias a los oyentes la pasamos genial”

Luis Guerrero, operador de la radio, recordó una anécdota de la emisora a fin de año. “Historia y anécdotas son muchas, recuerdo una de fin de año. Oyentes llaman para saludar a sus parientes y nos cuentan que están haciendo el asado, les dijimos que seguro iba a quedar muy rico, por lo menos esperábamos una pata de pollo”, relató.

La anécdota continuó: “Aparecieron con una bandeja con comida, nosotros que pensábamos que nos íbamos a quedar sin el asado, gracias a los oyentes la pasamos genial”.

Una historia con nostalgia Claudio Álvarez, más conocido como ‘Cacho’, otra de las voces de la emisora, relató: “Con 82 años en la espalda, es lógico pensar que en el universo de AM680 se esconden miles de historias”. Y como tantas familias de esta ciudad, provincia y región, continuó, “La mía estuvo siempre acompañada por LU12. Desde los sábados de empanadas caseras para vender que hacía mi madre, hasta aquellos días en los que con mis hermanos nos despertábamos al son del zorzal criollo”. ‘Cacho’ recordó: “Me toca ser parte de este espacio, hoy ligado a lo laboral, pero también apegado a mi infancia”.

“Cumplo 28 años en esta casa que tanto amo”

Ángel Vargas, una de las voces de LU12, contó cómo llegó a la emisora: “Yo vine a cumplir con el Servicio Militar Obligatorio con tan sólo 17 años, siempre amé la radio y casi sin pensarlo este año cumplo 28 años en esta casa que tanto amo. Allí me formé, crecí, me permitió formar una familia y al mismo tiempo que se me abrieran todas las puertas desde el punto de vista laboral”.

Una “fascinada” por la radio Eugenia María Rodríguez, una de las voces jóvenes de la LU12, contó: “Me acuerdo de lo bien que la pasaba jugando ‘a la radio’. Tendría unos 7 u 8 años. Me metía en mi habitación, ponía enfrente mi grabador, el famoso pasacasete de los ’90, me grababa hablando y hablando. Era un programa de radio hecho y derecho, me resultaba fascinante y natural. Podía hacerlo por horas”. “LU12 me dio la enorme posibilidad de ‘volver’ al aire. Pero ya no había un pasacasete grabando. Era un micrófono y cientos de oyentes conectados a lo más fascinante que me dio mi profesión: la radio”, expresó.

La voz tradicional de la LU12

Margarita Soto, una de las voces más tradicionales de la emisora, recordó: “Desde hace más de 40 años estoy ligada a mi querida LU12. Es mi hogar, mis compañeros, en cada etapa, en cada programa, son parte de mi vida. Son tantas historias, tantas vivencias, por un lado, en el estudio y también con los oyentes”.

MARGARITA SOTO

Margarita agregó: “Las recorro en mi mente y me emociono, porque siento que he vivido mi destino, pudiendo acompañar y comunicar, transmitir un mensaje. Espero pronto, si Dios quiere, una vez pasada la cuarentena, volver con los ‘Contares’”.

“En la radio somos nosotros, pero también los otros” Pablo Beecher, tradicional voz de LU12, se encontró íntimamente ligado a la emisora y recordó: “Mi primer recuerdo de la radio tiene que ver con el artefacto radial en casa, arriba de la heladera de la cocina. Tenía cuatro años. Me acuerdo la voz de Margarita Soto a quien no conocía, y como la radio es imaginación, la imaginaba como Angie Dickinson”. PABLO BEECHER La historia concluyó: “Llegué al mundo de la gráfica en La Opinión Austral y hace dos años surgió la oportunidad de hacer radio. Acá somos nosotros, pero también somos los otros. La radio transforma”.

“Uno se enamora del micrófono”

Carlos Zapico, voz tradicional e histórica de LU12, recordó: “A través de los años y del tiempo que llevamos haciendo la radio, se toma un cariño muy especial al trabajo y uno se enamora del micrófono y de lo que representa estar conectado con buena parte de la sociedad, y a través de eso se logran cosas increíbles”.

CARLOS ZAPICO

Entre sus anécdotas, recordó las ligadas al deporte y a sus inicios en la emisora: “Uno no podría hacer esto sin amar al deporte y a la radio”, agregó Zapico, quien concluyó al expresar: “Es un amor extraño, pero que llevamos adentro como un fuego sagrado e incondicional, se llama micrófono, se llama radio”.

“Trabajando en la radio aprendí sobre la responsabilidad” David Álvarez, operador de LU12, recordó lo que aprendió sobre la radio, cuando comenzó a sus 18 años. “Se necesitaba remplazo de turnos en operadores, me enteré y fui a probar en ese tiempo”. DAVID ÁLVAREZ “Trabajando en la radio aprendí sobre la responsabilidad de la salida al aire de cada programa. Recuerdo que Rubén siempre me decía que siempre hay que llegar temprano y, si es posible, media hora antes. He aprendido con el equipo de LU12, trabajando y compartiendo anécdotas como compañeros”, relató.

Recuerdos de casete

Fernando Corbett es operador en la emisora: “Comencé a trabajar en radio allá por el año 2007, un recuerdo patente por aquel tiempo se grababa en casete aún, así que había que tener uno a mano listo en REC, para grabar cada nota de los móviles de exterior de la radio, y otros programas”.

FERNANDO CORBETT

Hoy los tiempos cambiaron, contó. “Eso no va más. Por suerte tuve buenos compañeros que me enseñaron la profesión. Y a crecer día a día. Los años pasaron y acá estamos, en la radio más grande la Patagonia”, concluyó.

“Le decía Sapito a Zapico” Esteban Álvarez, operador de LU12, recordó: “He conocido a mucha gente linda, buenos compañeros y a grandes maestros del micrófono. También a operadores excelentes”. ESTEBAN ÁLVAREZ Una anécdota que recordó fue cuando a conoció a Zapico: “No entendí bien su nombre, entonces, yo le decía Sapito. Él no me decía nada, hasta que un día Fernando Guentelicán, un operador, me dijo cómo era su nombre. Recuerdo que nos reímos mucho. Desde ahí que sé cómo es el verdadero apellido”.

“Siempre quise trabajar en la radio”

Eduardo Witt, recordó su fascinación por la emisora: “Recuerdo que en 4to grado cursaba a la mañana, la escuela quedaba a 6 cuadras de casa y salía corriendo para no perderme a Carlitos Gardel al mediodía. Entraba a casa y me pegaba al lado de la Tonomac a escuchar la radio mientras la vieja preparaba el almuerzo”.

“Mi viejo me llevó por primera vez un sábado a la mañana cuando se ganó dos docenas de empanadas en el programa ‘Sábados en Familia’, yo asomado por la puerta del estudio, viendo cómo se desarrollaba todo ahí dentro. ‘De eso quiero trabajar cuando sea grande’, pensé en esta radio”, relató.

“Eran otras épocas” CARLOS SALDIVIA Carlos Saldivia repasó su historia con la LU12: “Estábamos con el querido y recordado Horacio Agesta y Luis Guerrero como operador. A la medianoche dimos a conocer que gente que se encontraba acampando por la zona de Río Chico nos había alertado del avistaje de un objeto volador no identificado. Muchos curiosos comenzaron a ir al lugar y no había nada. Comenzaron a salir patrulleros y tuvimos que desmentir todo porque la idea fue hacer una broma por el Día de los Inocentes”, concluyó sobre el acto fallido.

Otra ‘broma’ en el Día de los Inocentes

José Silva, locutor, movilero y fotógrafo de la empresa, recordó una anécdota: “En una, Ángel Vargas creo que estaba en estudios y yo en exteriores y yo le comenté que fui al aeropuerto porque me habían dicho que estaba Diego Maradona, era la época cuando arribaba el Jumbo”.

JOSÉ SILVA

“Escucharon la radio y yo les pintaba el panorama, gente pidiéndole autógrafos se sacaban fotos, se armó un revuelo, todos los medios que había se fueron al aeropuerto y Ángel les dijo ‘feliz Día de los Inocentes”, relató.

“Contar a los oyentes lo que pasa siempre es un desafío” Karina Taberne, movilera de la Radio LU12, expresó: “Contarles a los oyentes lo que pasa desde el móvil de la radio es siempre un desafío. Y hoy, en estos tiempos de pandemia, ese desafío es mayúsculo”. KARINA TABERNE Agregó a ello: “Lo es porque cuando abrimos la puerta empezamos a luchar con nuestros propios temores, con el miedo de la gente, con la incertidumbre, con la escasez y con la abundancia de información. Con los que nos reprochan lo que hacemos y lo que no, con hacer nuestra tarea sin molestar a los demás”.

“Me llena de emoción hablar de LU12”

Fabián Coli es operador y contó: “Cuando llegué allá por el año ’85 fui haciendo prácticas en la radio con otros amigos. Estuve un año en Radio Provincia y después mi fuerza me tiraba a LU12 y me reintegro en el año ‘90, cuando nace mi hija Noelia de 29 años. Ella fue testigo de mi inicio en la radio”.

FABIÁN COLI

Agregó, entre lágrimas, para concluir: “Amo esta radio, espero algún día jubilarme y tener grandes recuerdos. Es nuestra historia y parte de nuestra vida, yo no sé qué haría si hoy en día me falta. Me llena de emoción hablar de LU12, es mi casa, es mi vida, es mi compañía, mi trabajo, es todo”.

“Mi familia la armé en la radio” José ‘Pepe’ Cárdenas contó cómo fue que LU12 logró formar a su familia: “En mis comienzos en la radio después del 84, me toca hacer una suplencia en el programa ‘Sábados en familia’, uno de los más escuchados en ese momento. El programa tenía un panel de 3 secretarias que atendían a la gente, porque era muy escuchado”. JOSÉ CÁRDENAS Continuó la historia: “Entre ellas estaba Virginia, que ahora es mi señora, después de 30 años. Al poco tiempo nos casamos y tuvimos una hija que se llama Ximena Soledad, que luego nos dio un nieto. Esa es la anécdota más linda que, hasta ahora, tiene un final feliz. Esta familia que yo tengo la armé en la radio. Es la anécdota más linda que se puede contar”.

La responsabilidad de transmitir el izamiento

Gustavo Argañaraz, periodista de LOA y locutor que colabora en LU12, desde fines de 2019 transmite el izamiento dominical por la emisora. Con anterioridad, ocupó otros roles, además de sostenerse como columnista en “No tan Temprano”.

GUSTAVO ARGAÑARAZ

“Se trata de una tradición cívica que cuenta con más de 72 años de historia. Allí, se izan la Bandera Argentina, de la Provincia de Santa Cruz y Río Gallegos, además de recordar las efemérides de la historia de nuestra región. Se ha convertido, prácticamente, en el único lugar de todo el territorio nacional en el que vecinos y autoridades se congregan para honrar los símbolos patrios. Allí está presente LU12 AM680, único medio, para contar el acontecer de nuestra ciudad cada domingo al mediodía”.