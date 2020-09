Apareció el diputado de Santa Cruz Cesar Ormeño luego de 3 días: Policía lo buscó en el lago Buenos Aires

A medida que pasaban las horas, crecía la preocupación en la comunidad por la misteriosa desaparición. Aparentemente, Cesar Ormeño habría salido a caminar por las afueras del pueblo el lunes y hasta el miércoles no había aparecido.

Según trascendió, el legislador habría estado acompañado por una ex pareja, sin embargo no fue hasta que apareció que no se confirmó de manera oficial.

Prefectura buscó al diputado Cesar Ormeño en el Lago Buenos Aires.

La Opinión Austral pudo saber que Ormeño dio señales de vida en la tarde del miércoles luego de que su celular alcanzara señal. Había ido a caminar a un terreno que tiene a 30 kilómetros del pueblo. Así lo confirmó el concejal Tomás Myburg a este medio.

"Viene caminando desde un terreno que tiene la costa del lago como a 30 kilómetros de Los Antiguos, viene caminado hacia acá así que done tuvo señal se comunico que está de regreso", dijo el edil.

La Policía buscó al legislador de Santa Cruz en su domicilio.

Además La Opinión Austral pudo saber que estaba caminando "con la ropa impecable" acompañado de su pareja. En su camino se sumaron efectivos de la Policía. "Viene enojado porque dice que no puede salir a caminar sin que lo molesten", contó una fuente cercana.

Cesar "Chiquito" Ormeño vive solo, en una casa ubicada a la orilla del Lago Buenos Aires. De la desaparición dieron cuenta sus colaboradores de la Legislatura, quienes intentaron comunicarse con él desde el lunes, habida cuenta de las reuniones de Comisión y que, este jueves, será la sesión. Pero no daba señales de vida.

Del rastrillaje que comenzó hace algunas horas, participaron agentes de la comisaría local, Bomberos, Prefectura. Pero además se desplazó personal de Perito Moreno, del GEOR, Bombero y la DDI.

Amplio operativo

En tanto, La Opinión Austral accedió a los primeros datos del despliegue de la investigación para dar con el paradero del diputado.

Según indicaron, Prefectura rastrilló la costa del lago Buenos Aires y realizó una recorrida en gomón, sin resultados.

Además, estaba prevista una búsqueda con canes por el Cerro Negro, por donde habitualmente Ormeño sale a caminar.

La primera inspección ocular en su domicilio evidenció que no había rastros de "nada anormal" y los efectivos pudieron constatar que algunas de "las prendas y calzados que utiliza para caminar se encuentran en la vivienda".