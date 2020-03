El libro que narra las historias de los hombres que entregaron información sobre hechos de corrupción, a cambio de beneficios ante la Justicia, es un trabajo de investigación de la santacruceña Lucia Salinas y de Lourdes Marchese, cuya familia también reside en la capital de esa provincia.

El libro fue publicado a fines del año pasado por Galerna, y puede dividirse en dos segmentos: Por un lado, un trabajo de investigación acerca de los casos que sacudieron el escenario político argentino, con arrepentidos en causas de Lesa Humanidad, como Horacio Paino, que dijo saber cómo se gestó la Triple A, previo a la Ley del imputado colaborador, hasta la causa conocida como ‘Cuadernos’ por la que desfilaron más de 30 arrepentidos, un numero jamás visto en la historia de nuestro país.

La presentación se hizo el sábado en la Librería Martin Fierro, donde Lucia Salinas, que integra el equipo de investigación del diario Clarín y Lourdes Marchese, de Radio Nacional, fueron presentadas por la periodista de La Opinión Austral, Sara Delgado, con comentarios de Pablo Manuel, del diario TiempoSur.

De izquierda a derecha: Sara Delgado, Lucia salinas, Lourdes Marchese y Pablo Manuel.

“Es uno de los tantos temas donde hay una grieta”, dijo Salinas sobre el eje del libro, porque “hay muchas voces a favor, muchas en contra y en el medio hay muchas personas que, investigadas en casos de corrupción, decidieron arrepentirse, colaborar con la justicia, negociar con la justicia, y así a raíz de sus aportes a distintas causas han buscado beneficiarse”.

El libro no sienta postura acerca de una ley que todavía está en pañales, sino que sirve de disparador para una serie de interrogantes acerca de la eficacia del atajo que toma el Poder Judicial al contar con un ‘arrepentido’, la transparencia de esas declaraciones que los jueces de Comodoro Py prefieren no dejar en soporte de video ni audio, y las verdaderas razones que encierra el arrepentimiento, además, claro está, de si acaso sus dichos pudieron ser direccionados.

La presentación se hizo en la Librería Martin Fierro. FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

Para las autoras, se hace evidente la necesidad de repensar el comportamiento de la Justicia y sus movimientos conforme el viento que trae el Gobierno de turno.

Incluso en el libro, que no tiene un correlato, sino que el hilo es la corrupción en capítulos que comienzan y terminan con fuentes en on y en off, incluye una única entrevista que tiene como protagonista al fiscal federal Carlos Stornelli, previa a su procesamiento por el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien se refiere a las causas que involucran a kirchneristas.

Mario Pontacuarto por los sobornos en el Congreso para que saliera la ley de flexibilización laboral de la Alianza; Leonardo Fariña, clave en la causa por lavado de dinero de Lázaro Báez; Víctor Manzanares, por causas que vinculan al kirchnerismo o Alfredo Aldaco, el hombre que se auto encerró durante seis años en su casa por involucrarse en el escándalo de IBM Banco Nación, figuran junto al empresario Gerardo Ferreyra, dueño de Electro ingeniería, el único detenido que no se arrepintió.

Las autoras de Los Arrepentidos también visitaron LU12. FOTO: JOSÉ SILVA

Para Lucia Salinas, el libro muestra “que la corrupción no es patrimonio de un gobierno, de hecho, el libro empieza en 1975, por eso lleva como subtítulo ‘Las voces que hicieron temblar al poder’ y muestra cómo viven, en qué les cambió la vida a quienes se arrepintieron”.

El libro es además una obra en movimiento, justamente, porque el cambio de Gobierno mostró que bajó la intensidad en Comodoro Py.

“Lo estamos viendo con Alejandro Vandenbroele, porque la defensa de Amado Boudou está cuestionando que le pagaron para que confiese, y en ese pago le dieron una posada por un millón y medio de pesos, en relación a documentos que fueron filtrados por parte del organismo porque son legajos reservados que no pueden estar en manos de nadie más que en el Programa de Protección de Testigos”, marcó Lourdes Marchese.

En definitiva, las autoras coinciden en afirmar que la Justicia “tiene muchísimas deudas con la sociedad”, pero que además es “más tiempista que la política”.