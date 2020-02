Mariano Staltari y Ramón Cristian Fernández fueron convocados para integrar la Selección Argentina de Roller Derby Masculino que en julio disputará el Mundial en Estados Unidos. Entrenamientos abiertos, el try out final y las expectativas de Toxicity #9 y Ramón #48 para su primer compromiso mundial.

Por Belén Manquepi Gómez

Hace aproximadamente cinco años, con el equipo de Erráticas, el roller derby comenzó a desarrollarse en El Calafate. Años después aparecería Carroñeros, el equipo de varones, juntos conforman hoy la Liga Calafate Roller Derby.

Ramón Cristian Fernández es Ramón #48, se calzó los patines hace casi tres años. Mariano Staltari es Toxicity #9 y en mayo cumplirá dos años en actividad.

El sábado pasado, los calafateños recibieron la convocatoria para integrar la Selección Argentina de Roller Derby Masculino.

En diálogo con La Opinión Austral, los carroñeros contaron cómo llegaron a ser citados para competir del 9 al 12 de julio en Sain Louis, Missouri en Estados.

“En abril del año pasado fuimos invitados a jugar con Bandera Negra, un equipo de la Liga Ushuaia Roller Derby, a su torneo y después, participamos del primer entrenamiento abierto de la Selección Argentina de Roller Derby Masculino (SARDM). A mediados de julio fuimos invitados por el equipo Rayo de Tucumán a competir en el torneo que se hizo en La Rioja, en la finalización se realizó otro entrenamiento de la SARDM en el que también participamos”, recordó Ramón #48.

Última etapa

Finalmente, el 18 de enero se realizó el try out de la SARDM en Buenos Aires, donde los calafateños volvieron a presentarse.

Sobre el try out, Toxicity #9 explica “es una evaluación que se le toma a cada persona que quiere entrar en un equipo, es la forma de medir su nivel y como patina, por ejemplo, en el try out tenés tres partes, la primera es el precalentamiento sin patines, para mover un poco las articulaciones y activar los músculos, la segunda parte sería en patines, se toman habilidades básicas, frenos, transiciones 180/360, crossover, y más habilidades, también se hacen unas paredes (seria la forma de frenar al jammer/corredor)y en la tercera, se juega un scrimmage, que es un partido, para ver el desempeño completo del jugador”.

Mariano Staltari. Foto: (Jeanette Aguirre).



En el try out hubo alrededor de 40 patinadores que trabajaron divididos en grupos, entre ellos estaban los tres santacruceños que pasaron la prueba. Es que además de los dos jugadores de El Calafate en Carroñeros juega Pablo Meirovich, quien vive en Caleta Olivia.

“Tuvimos la sorpresa de que aprobamos el try out y todavía no lo puedo creer. Es la primera vez que formo parte de una selección y la verdad estoy súper contento”, expresó Ramón #8.

Por su parte, Mariano manifestó “en Calafate conocí el Roller Derby y nunca más lo dejé ¡Es una disciplina hermosa! Para mí haber entrado a la selección es un sueño que jamás creí poder estar cumpliendo, me motiva aún más a entrenar a pleno y darlo todo en el equipo”.

Cinco meses por delante

Falta casi medio año para que llegue la fecha del mundial. Sobre cómo continua el proceso, Mariano explica “la gente de la SARDM que está en Buenos Aires entrena y filma, después hacen una bajada de data hacia nosotros, vía mail o grupo cerrado de Facebook para que entrenemos con nuestra liga. La idea es ir al menos una vez por mes a Buenos Aires para entrenar todos juntos y ponernos un poco más a tono entrenando con toda la Selección”. “Además tenemos entrenamiento físico para tener una buena condición”, agrega Ramón.

Ramón Cristian Fernández es Ramón #48.



Por otra parte, respecto a los gastos, Toxicity #48 comentó “es bastante caro viajar tanto a Buenos Aires una vez por mes como a Estados Unidos. El costeo es bastante a pulmón, todo sale gracias a un trabajo enorme que se hace por detrás junto con nuestra liga Calafate Roller Derby porque parte de lo recaudado en eventos, rifas y ventas que hacemos de comestibles producidos por nosotros, va para la Selección, para nuestro viaje, y otra parte para nuestra liga y todos nuestros objetivos propuestos para cada año que avanza”.

Cerrando, en cuanto a las expectativas, expresó “me encantaría ganar el mundial, pero hay muy buen nivel. Creo que lo más importante, además de formar parte del seleccionado y jugar un mundial, es poder compartir con toda esa gente la misma pasión por el Derby, y aprender de cada uno lo máximo que pueda para tener un abanico de herramientas más grande y llegado el caso de que se gane, sería muchísimo más gratificante”.