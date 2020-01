Ante la eterna espera de saber si continuarán trabajando o no en el Municipio local, los contratados por el ex intendente Facundo Prades realizaron estudios preocupacionales durante toda la semana en el Hospital Zonal de Caleta Olivia.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, Mónica Navarro, una de las contratadas, manifestó que “nos tocó hacernos los exámenes y eran 10 personas por día. Hasta el momento, 50 personas se hicieron los estudios”.

Cabe destacar que desde el HZCO mandarán los análisis al Municipio. Asimismo, Navarro comentó que la directora asociada, Gladys Gottardi, les manifestó que desde la Comuna piden un examen psicológico y cardiológico, por lo que recién podrán ser atendidos en los meses de marzo y abril.

Convocatoria

Por otro lado, la contratada adelantó a este medio que este próximo lunes a las 8 de la mañana se reunirán en el Municipio para que les renueven los contratos.

Ayuda

Para finalizar, la manifestante comentó que la Subsecretaría de Recursos Humanos habló de una ayuda financiera de doce mil pesos que aún no tiene una fecha certera. “Necesito que me devuelvan mi trabajo y me paguen”, cerró Navarro.

FOTO DAVID CAPITANELLI