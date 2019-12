Los decretos reservados que firmó Giubetich para pasar a planta a 82 municipales

La Opinión Austral tuvo acceso a los tres documentos reservados que firmó el ex intendente Roberto Giubetich mediante el cual dispuso el pase a planta permanente para 82 empleados municipales.

Tal como informó LOA, los decretos fueron firmados en mayo, junio y julio de este año, cuando Giubetich ya tenía en claro que no iba a seguir al frente del Municipio.

Entre las 82 personas hay de todo: trabajadores que fueron a pedir una ayuda, militantes radicales, profesionales y ex jefes de sectores de la municipalidad a quienes le retribuyeron la lealtad con la gestión en plena campaña electoral.

Algunos de los trabajadores que ocuparon cargos o funciones políticas son el abogado Daniel Manressa que trabajaba en la secretaria de Gobierno, Carla Beroiz, ex titular de la Casa de la Juventud; Teresa Bertancud, ex jefa de división Juntas Vecinales de la Secretaría de Desarrollo Humano, el veterinario Guillermo Basualto, ex director general de Salud Pública y Bienestar; Nadia Gugini, es directora de Turismo Municipal, entre otros trabajadores con categorías 16 o superior.

Sin embargo en los decretos son mayoría trabajadores administrativos, operarios y auxiliares categoría 10.

En los considerandos de los decretos, Roberto Giubetich argumentó que «la prestación de servicios los hacen merecedores de la incorporación a Planta Permanente con la categoría y dependencia y función, que en cada caso se especifica».

Para hacer el pase a planta el decreto exceptúa de los alcances de los artículos 3 y 11 de la Ordenanza 1378, Estatuto del Empleado Municipal, .

La normativa lleva la firma de los secretarios de la gestión anterior Jorge Caminiti, Adriel Ramos, Paulo Croppi y María Virginia Pedemonte, además del intendente Roberto Giubetich.

Ahora un grupo de despedidos quiere ser reincorporado luego de que les llegara las notificaciones de cesantía y en fueron a pedir ayuda al gremio del SOEM.

Qué dicen los artículos del Estatuto que omite el decreto

CAPITULO II Del ingreso

Artículo 3º).-El ingreso en la Administración Municipal siempre tendrá lugar por lacategoría inferior del grupo que corresponde a la función del agente, salvo los casosespecialmente previstos en el régimen escalafonario vigente, en que podrá ingresarse, previoconcurso, en alguna de las categorías de ascenso establecidas. Queda exceptuado de lodispuesto en el párrafo anterior el ingreso de funciones de conducción a las que se podráingresar por designación directa o concurso de antecedentes u oposición.

PLANTA PERMANENTE

Artículo 11º).-El personal permanente ocupará el cargo provisional durante los seis (6) primeros meses de servicio efectivo, salvo que mediare informe desfavorable de sussuperiores.A tal efecto a los tres (3) meses de actividad, el agente deberá ser calificado, teniendo la posibilidad de mejorar la misma al cumplirse los seis (6) meses de su ingreso, en que serácalificado nuevamente, siendo ésta definitiva.Si la calificación fuera suficiente, el nombramiento quedará en firme. En este caso lecorresponderán todos los derechos que establece este Estatuto Escalafón desde la fecha de suingreso. Si la calificación fuera insuficiente se dispondrá el cese de sus funciones y no seadmitirá su presentación a nuevos concursos, hasta transcurrido un (1) año de la fecha en quedicha cesación se hubiera hecho efectiva. Se considerará calificación suficiente aquella quesupere el setenta por ciento (70%) de la asignada para la carrera en que reviste.