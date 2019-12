Los desafíos que afrontará la nueva política energética

Estabilidad de normas, cumplimiento de acuerdos previos, la equiparación de los NOC santacruceños con Vaca Muerta y una política integral para todas las cuencas, aparecen entre las principales expectativas de protagonistas del sector hidrocarburífero frente al inicio del gobierno de Alberto Fernández.

Por Raúl Figueroa

Referentes de la industria hidrocarburífera expresan su opinión y expectativas frente al cambio de gobierno a nivel nacional y un aspecto central: ¿Qué se espera de la nueva política energética en el país? ¿Cuáles son aquellos temas indispensables a afrontar en el inicio de la nueva gestión? Con matices, la coincidencia generalizada es el reclamo por estabilidad en las normas para dar previsibilidad al sector, a fin de apuntalar el desarrollo de los recursos No Convencionales (NOC), que Santa Cruz inscribe con proyectos en la cuenca Austral, como en áreas maduras, con el norte santacruceño aportando producción de la cuenca San Jorge.

Tal vez la coincidencia podría resumirse en la metáfora utilizada por el director de CGC, Daniel Kokogian, quien en edición anterior de La Opinión Austral había reseñado la situación con una imagen tan simple como contundente: “no se puede mover la silla cada seis meses”, había dicho el ejecutivo. En esa línea, distintos protagonistas del sector expresan su expectativa frente a la asunción de Alberto Fernández y la política energética del gobierno que comienza el 10 de diciembre.

Santa Cruz espera una política de impulsos al No Convencional similar a la que existe en Vaca Muerta.

Kalmus: “Es fundamental tener en cuenta a Santa Cruz”

“Lo principal es generar confianza –coincide Matías Kalmus, presidente del Instituto de Energía de Santa Cruz-. Como dijimos en otra oportunidad, la mejor manera de atraer las inversiones es demostrando respeto por las reglas de juego, generando confianza en los inversores como estamos haciendo desde la provincia. A nivel nacional se espera lo mismo, que se evite lo que hizo Macri, que aparece de repente con un DNU como el 566 -(de congelamiento de combustibles y pesificación del mercado petrolero)- que cambia de un día para otro las normas para el sector. Todos vimos lo que puede provocar ese tipo de decisiones abruptas en una industria tan sensible a los cambios”.

En ese plano, el funcionario provincial augura que el nuevo gobierno establezca objetivos de corto, mediano y largo plazo. “Es fundamental también que se tenga a Santa Cruz a la par de las decisiones que se van tomando cuando se piensa en Vaca Muerta –añade Kalmus-. Apuntamos a que se considere que acá hay mucha potencia energética y necesitamos que no se nos dé la espalda, tanto en los NOC como en los convencionales, donde llevamos más de cien años aportando energía para el país. Vaca Muerta es importantísimo para la Argentina, pero en Santa Cruz tenemos también estas potencialidades y es fundamental brindar estabilidad jurídica y claridad en las normas, para que las operadoras vengan a invertir, tanto en Neuquén como en Santa Cruz”.

Turchetti: “La Cuenca Austral debe tener el mismo reconocimiento”

Marcelo Turchetti, secretario general del Sindicato Petrolero de la Cuenca Austral, también reclama atención al potencial santacruceño en un pie de igualdad con Vaca Muerta, sumado al reclamo de estabilidad en las normas para el mediano y largo plazo:

“Cuando asume un gobierno peronista las expectativas son aún mayores –declara en principio-. Lo que estamos trabajando en la cuenca Austral con la gobernadora desde hace tiempo y ahora con los nuevos diputados nacionales, es para que a Santa Cruz en los No Convencionales (NOC) se la reconozca igual que a Vaca Muerta. Está bien que pudimos firmar una adenda y algunas empresas consiguieron los mismos beneficios que en Neuquén, pero el pedido nuestro es que el gobierno mantenga los acuerdos hasta el año 2021, conforme está firmado con la mayoría de las operadoras, porque esto haría que las inversiones continúen y no como ahora, que está todo paralizado y tenemos gente suspendida. Esto se necesita en forma urgente”.

En igual sentido, el gremialista dijo estar “en contra de quienes dicen que el petróleo y el gas se deben cuidar porque es soberanía nacional. Me opongo porque con el avance tecnológico que hay, si no explotamos el recurso que tenemos hoy, en 25 años nos vamos a tener que hacer una enema (sic) con el petróleo que no explotemos”, señaló el dirigente, para graficar con humor el cambio de paradigma energético.

“Hay un gran potencial y si sumamos Vaca Muerta y Santa Cruz, tenemos el segundo yacimiento a nivel mundial en No Convencionales –añade el dirigente-, por lo que si explotamos estos recursos como corresponde, vamos a poder generar fuentes de trabajo, autoabastecernos de energía, generar más regalías para la provincia y además exportar para generar divisas y pagar la deuda externa. También se necesita una política energética de largo plazo, que no modifique la ley con cada nuevo gobierno, sino que deberíamos seguir el ejemplo de Brasil, que tienen la misma ley desde el año 1974 y pudieron desarrollar sus recursos, se autoabastecen y también exportan petróleo y gas”.

Lapeña: “No volver a los subsidios desmedidos”

El presidente del Instituto de la Energía General Mosconi también aceptó la pregunta de LOA de cara a los desafíos de la nueva política energética:

“Yo creo que el mercado energético viene de una década con una situación complicada, por lo que considero que el presidente Alberto Fernández no debería cometer ciertos errores que se vieron en la etapa del kirchnerismo anterior, que son malos diagnósticos, como por ejemplo los congelamientos tarifarios y subsidios desmedidos, que desbalancean la economía. Por otro lado, deben corregirse los errores de estos últimos 4 años del macrismo: sería deseable una política innovadora, que proyecte a la Argentina en un sendero de crecimiento sostenido para la actividad”.

En igual sentido, se expresó por la necesidad de reanalizar el potencial de Vaca Muerta, para el cual planteó que su fortaleza es la producción de petróleo, “que viene creciendo sin necesidad de subsidios y puede llegar a exportarse sin grandes inconvenientes”, al tiempo que indicó que en gas “tiene una debilidad fuerte, porque no puede producir sin subsidios”. Para el ex secretario de Energía de la Nación, una definición clara del nuevo gobierno debería ser que no habrá más subsidios después de 2021, como tampoco se otorgarán nuevos beneficios a quienes no los recibieron hasta ahora.

Sobre el rol de las áreas maduras, como la cuenca San Jorge, opinó que “el nuevo gobierno debe plantear una política energética integral, que tenga en cuenta a todas las cuencas, y volver a impulsar la exploración en aquellas áreas en que es posible hacerlo. En los últimos 10 años, los dos gobiernos pusieron un énfasis excesivo en Vaca Muerta, que no es ni toda la energía ni la más importante: representa apenas 18% del petróleo y 25% del gas que produce el país. Se debe potenciar la exploración y apuntalar el plan lanzado en el Mar Argentino, particularmente en la cuenca Malvinas Oeste”.

Gerold: “Esta industria no necesita subsidios, sino que se cumplan las normas vigentes”

El consultor Daniel Gerold se sumó al análisis propuesto por LOA: “Es importante ratificar el cumplimiento de las leyes y el marco regulatorio que existe, con un tiempo prudencial para normalizar los precios internos y dar certidumbre de que se va a respetar eso, en lugar de la creación de nuevos regímenes y muchas especulaciones que se leen. Es necesario que no modifique todo lo construido, porque esto sirve, es satisfactorio y permite incrementar la producción, por lo que debería continuar”.

Al valorar lo transitado en materia energética en el último tiempo, el titular de G&G Energy aceptó también que hay aspectos para corregir: “Para dar un salto adicional me parece que se debe pensar bien cómo se garantiza el funcionamiento de los precios en el mercado interno y externo, hay distintos mecanismos para eso”. La referencia fue hecha en torno al retraso de precios de combustibles líquidos frente al mercado internacional, para lo que planteó que una vía para atenuar el impacto inflacionario sería una reducción de impuestos sobre naftas y gasoil.

Además, apuntó que se deben pensar cambios en la normativa para poder exportar grandes volúmenes de petróleo y gas: “Se debe evaluar cómo se van a reglamentar las autorizaciones para exportar, porque la ley actual es de hace muchos años y es muy buena, pero sirvió en su momento para el autoabastecimiento. Si vamos a dar un salto exportador, hay que mejorar algunos aspectos de la ley”, expuso.

Ante la consulta de si se deben sostener los subsidios dispuestos por la Resolución 46, para incentivar la producción de gas en áreas NOC, reiteró la necesidad de que se cumplan las normas vigentes: “Si hay incertidumbre será difícil que haya inversiones, y en ese caso sí habrá que recurrir a esquemas de subsidios; pero esta industria no necesita subsidios, necesita que se respeten los marcos regulatorios existentes”.