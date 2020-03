La caída económica de la Argentina podría ser del 2,5 por ciento durante 2020; la inversión privada podría derrumbarse un 6 por ciento, al mismo tiempo en que las exportaciones reportarán números en rojo. En Santa Cruz, la actividad está frenada en casi un 90 por ciento. Este es el contexto que llevó a la administración local a decretar la Emergencia Económica y Comercial.

Por Sebastián Premici

@spremici

“Los muertos no pagan deudas” y “antes que la economía está la vida”, dos máximas que nos hablan de contextos de crisis bien diferentes aunque con prioridades similares. La primera la pronunció Néstor Kirchner cuando le tocó reestructurar la deuda heredada tras el estallido de la convertibilidad menemista –delarruista. La segunda es de Alberto Fernández. Nada cierra si no es con “la gente adentro”. Lo que ahora no aparece tan claro es la posibilidad de una recuperación económica inmediata a pesar de la implementación de un conjunto de herramientas de expansión fiscal. La incertidumbre, por la magnitud global de la crisis, es mucho mayor que en otros períodos históricos.

La pandemia lo está cambiando todo: el temor a un mayor control social, cierto regocijo de los pregoneros del orden, el teletrabajo como una manera para achicar estructuras e implementar flexibilizaciones laborales de hecho, la regulación de nuestras vidas a través de los algoritmos informáticos, temas que nos insumirán reflexiones futuras. En la urgencia, la pregunta sigue siendo la misma desde hace semanas: ¿Qué quedará después de que pase el Covid-19?

“El impacto será letal”, sostuvo un funcionario de la provincia ante la consulta de La Opinión Austral por la situación económica días antes de la firma del decreto 314/20. Letal también fue su respuesta.

Las proyecciones sobre la caída de la actividad económica –una crisis que también será social– cambian semana a semana. Hace diez días, en el Ministerio de Economía de la Nación se trabajaba con la hipótesis de una merma del PBI del 1,5 por ciento para este año. Hoy ya se habla de una reducción del 2,5 por ciento. Pero todo depende de cuánto se prolongue la pandemia y la cuarentena obligatoria.

Dentro de la geografía argentina, las provincias de la Patagonia serán de las más afectadas. Ante el reclamo de les gobernadores por las urgencias inmediatas (pagar sueldos), el Gobierno Nacional anunció que distribuirá 3.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una cifra similar en abril. La provincia de Santa Cruz recibirá solamente 84 millones en dos meses. El monto es irrisorio frente a las necesidades de esta jurisdicción que destina 3.800 millones de pesos por mes en cubrir salarios, jubilaciones y aportes a las cajas de Servicios Sociales y Previsión.

Además de los ATN, Nación dispuso otra batería de recursos pensados para sostener la producción (aunque sea lo mínimo posible), pero que requerirá de cierta “agilidad” en su implementación, de la que hoy carece. Por eso la provincia avanzó en la declaración de la Emergencia Económica y Comercial.

El escenario, en el corto plazo, es letal: caerán las regalías petroleras (como mínimo 600 millones de pesos en marzo), habrá menos coparticipación nacional por la caída en la recaudación (el IVA será lo más afectado) y una merma de la coparticipación provincial, principalmente por un derrumbe en Ingresos Brutos, que también afectará a los municipios.

Cuando termine este mes, la provincia habrá recaudado los Ingresos Brutos correspondientes a febrero. En abril, el escenario ya será otro ya que el 90 por ciento de la actividad económica provincial está frenada.

El principal rubro de incidencia dentro de Ingresos Brutos corresponde a la intermediación financiera (47 por ciento del total), seguido por la actividad hidrocarburífera (23 %), el comercio al por mayor y menor (11 %), y la industria manufacturera (2,45 %), cuatro sectores de los más afectados por la crisis económica/sanitaria; juntos concentran el 84 por ciento de lo que se recauda por Ingresos Brutos.

Este fue parte del escenario que llevó a la provincia a decretar la Emergencia Económica y Comercial, medida que fue discutida y analizada con las cámaras empresariales de Caleta Olivia, El Calafate, la Federación Económica de Santa Cruz y con algunos legisladores de la oposición.

Las medidas El Banco Central de la República Argentina dispuso una línea de crédito con una tasa al 24 por ciento. Los fondos disponibles alcanzan a los 350.000 millones de pesos para todo el país, el 1,59 por ciento del PBI. En el marco de la Emergencia Económica y Comercial decretada por la provincia, el Ministerio de Economía fue autorizado a destinar recursos para subsidiar aun más esa tasa de interés para que las empresas locales puedan acceder a préstamos con una tasa de entre el 17 y 19 por ciento. Ese dinero estará disponible para invertir en bienes de capital o incluso, abonar salarios.

Según el decreto 314/20, el Poder Ejecutivo Provincial instruyó a Distrigas y Servicios Públicos SE a suspender cualquier corte por mora durante la vigencia de la Emergencia; a su vez, los vencimientos de las facturas que operen entre abril, mayo y junio para los grandes usuarios y los comercios podrán cancelarse en 12 cuotas a partir de julio. A su vez, por el tiempo en que dure la Emergencia se suspenden los cortes de servicio por falta de pago.

También se eximirá por 90 días el pago de las tasas administrativas cuando no superen los 400 pesos y no se cobrarán por tres meses ninguna de las tasas correspondientes a la Secretaría de Turismo. Este será uno de los sectores más afectados. Por citar un ejemplo, sólo en marzo El Calafate dejaría de recibir 400 millones de pesos.

La ASIP fue habilitada a suspender los intereses resarcitorios y se podrá aplicar un período de gracia de tres meses ante los planes de facilidades de pago que se establezcan durante la Emergencia Económica y Comercial.

El Ministerio de la Producción, Comercio e Industria aplazará por 90 días los vencimientos de las habilitaciones provinciales para los automotores de carga y pasajeros.

A su vez, el Ministerio de Economía podrá reorientar recursos y administrar pagos en función de las necesidades de las instituciones provinciales en el contexto de la pandemia.

Los municipios y comisiones de fomento deberán adherir a lo dispuesto por el Decreto 314/20, el cual deberá ser refrendado por la Legislatura provincial.

Los números macro

Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), si las medidas de aislamiento obligatorio no se extienden más allá de abril, la caída económica será del 2,5 por ciento del PBI, pero de extenderse a mayo podría ser del 3,5 por ciento o del 5 por ciento del PBI si el parate total se extendiera más allá de junio.

Al día de hoy, la caída anual del consumo privado podría ser del 2,5 por ciento, mientras que la inversión privada podría registrar una pérdida del 6,6 por ciento, según uno de los escenarios que manejan en el Ministerio de Economía de la Nación.

Las políticas económicas del macrismo dejaron una profunda capacidad ociosa en toda la industria. Para enero de este año la situación no había cambiado demasiado.

“La Capacidad Instalada (UCI) para la industria para el mes de enero se mantiene en niveles bajos, fue del 56,1%, 0,1 puntos porcentuales menos que el mismo mes de 2018. Los sectores con menor uso de su capacidad son vehículos automotores con 26,3%, metalmecánica (sin autos) 34,6%, seguidos por Textiles (44,4%), Caucho y Plástico (45,1%), Ediciones e impresión (51,9%), y Minerales no metálicos (54,4%)”, puede leerse en el informe del CESO.

Esta no es una buena perspectiva para lo que vendrá el día después de la pandemia. Las exportaciones podrían caer un 5,2 por ciento. ¿Qué implica esto? Que no habrá generación genuina de dólares. La salida exportadora que vislumbraba el Gobierno Nacional también quedó lejos.

La caída de la actividad económica será masiva y global. Como contrapeso estará la expansión fiscal del Gobierno Nacional. En 2009, las mismas políticas que se aplicarán en este contexto podían interpretarse como contra cíclicas; pero a la luz de esta pandemia, sólo serán de emergencia. Difícilmente reactiven el motor productivo una vez transcurrido lo peor del coronavirus, al menos no con la velocidad que se necesita.

Las transferencias por el denominado “ingreso familiar de emergencia” serán de 36.000 millones de pesos aproximadamente, es decir el 0,16 por ciento del PBI. A esto habría que sumarle transferencias por un adicional para beneficiades de la AUH y la Asignación por Embarazo, jubilades, y aportes patronales que no se realizarán. En total serían 173.000 millones de pesos que se complementarían con los créditos a tasa subsidiada (350.000 millones de pesos) para intentar mover el aparato productivo.

Otra de las herramientas anunciadas por Nación son los Repro (Programa de Recuperación Productiva), pensados para cubrir el salario mínimo vital y móvil de las empresas en crisis. Si se incluyeran todas las firmas de hasta 50 empleados, lo que equivaldría a cubrir el 97 por ciento de les empleadores y al 33 por ciento de la masa salarial en relación de dependencia, el costo fiscal mensual sería 43.562 millones de pesos (0,2% del PBI). ¿Habrá recursos para todas las empresas? ¿Alcanzarán? El viernes por la tarde, la empresa Techint, cuyo dueño es Paola Rocca, una de las personas más ricas del mundo, anunció que echará a 1400 trabajadores a partir del lunes. Las empresas petroleras, por su parte, ya reclaman la implementación masiva de los Procedimientos Preventivos de Crisis (Ver aparte).

“La política económica argentina frente a la pandemia implica un fuerte incremento de las transferencias a la población (incrementos de la AUH, jubilaciones, ingreso para informales y monotributistas de baja categoría, Repro), mientras la recaudación cae producto de la recesión y algunas facilidades impositivas otorgadas a las empresas en crisis. El déficit primario estimado para un contexto de alargamiento de la cuarentena ronda los 5 puntos del producto”, estimó el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.

CLAVES La caída de la actividad económica podría ser del 2,5 por ciento del PBI o del 5 por ciento si se extiende la cuarentena obligatoria.

En Santa Cruz, el 90 por ciento de la actividad está frenado; las regalías petroleras podrían caer en marzo 600 millones de pesos.

El freno económico impactará en lo que se recauda por Ingresos Brutos, clave para sostener las cuentas públicas de la provincia y los municipios.

Frente a este contexto, el Gobierno santacruceño decretó la Emergencia Económica y Comercial a través del Decreto 314/20.

El Ministerio de Economía podrá subsidiar la tasa de intereses para créditos que permitan sostener el sistema productivo y comercial.

La ASIP suspenderá embargos, el cobro de tasas e intereses resarcitorios. Los planes de pagos que se suscriban durante la Emergencia tendrán un período de gracia de hasta 3 meses.

No podrá haber corte en los servicios que prestan Distrigas y SPSE por lo que dure la emergencia y los grandes usuarios y comercios podrán prorratear las facturas que venzan entre abril y junio.

Se suspende el cobro de las tasas y aranceles correspondientes a la Secretaría de Turismo por el tiempo que dure la Emergencia.

Se aplazará por tres meses el pago del Inmobiliario Rural.