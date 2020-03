El equipo de competencia celeste pasó de dos entrenamientos diarios en pileta a entrar en cuarentena. Invitados por el Club de Natación Punta Arenas, se sumergieron en los entrenamientos online y ya están replicando los encuentros de manera diaria. “Estamos con la misma propuesta: cuidarnos, cuidarse y cuidar a los demás”, manifestó el entrenador Alejandro Amuchástegui a LOA.

A través de la comunicación online, los nadadores del Circuito Patagónico mantienen su actividad física.

Las medidas para evitar la propagación del Covid-19 detuvieron las actividades deportivas, pero entrenadores y deportistas han encontrado la forma de adaptarse, incluso la natación.

Desde la semana pasada, los técnicos Roberto Ampuero y José Lezama, y el preparador físico Daniel Mansilla del Club de Natación Punta Arenas de la ciudad trasandina, coordinaron un trabajo online a través de la plataforma Pulpro System, que permite que hasta100 personas estén conectadas al mismo tiempo.

Lezama, uno de los entrenadores de la selección chilena de natación, explicó a La Prensa Austral: “Ante esta situación de emergencia, me vi en la obligación de ver cómo hacía para poder seguir entrenando y surgió, de parte de mi socio, que es ingeniero en sistemas, un software que sirve para tienda virtual, capacitación online y ahí surgió la proyección para su uso hacia el Circuito Patagónico de Natación Austral, que integra a cinco clubes: uno de Ushuaia, Piedra Buena, Río Gallegos, Río Grande; los sumamos e hicimos una primera sesión en colectivo. De ahí, mi hermana, que es la coordinadora de natación de la oficina, me visitó y la invité a que integre a los chicos que dirige”.

Desde Santa Cruz

El Club Hispano Americano de Río Gallegos integra el Circuito Patagónico y actualmente cuenta con un equipo de competencia de alrededor de 80 deportistas que realizan dos turnos de entrenamientos diarios. Impedida la posibilidad de continuar con esta rutina de entrenamiento, aceptaron la oportuna propuesta del club magallánico.

Pasar de ser chicos hiperactivos a ser sedentarios absolutamente, no tiene ningún sentido

“Nos sumamos para mantener la actividad en esta cuarentena”, comentó el entrenador Alejandro Amuchástegui del Club Hispano Americano de Río Gallegos a LOA, y detalló: “Hacemos trabajos de preparación física que tienen que ver con la condición física del deportista más que con el entrenamiento específico de natación. Hacemos ejercicios dirigidos a los grupos musculares que se trabajan en natación para mantener un estado cardiovascular alto en los chicos”.

El entrenador celeste apuntó además que no es sólo un tema de importancia por el estado físico, “también está vinculado a mantener el ritmo diario de los chicos, eso también ayuda un poco a la familia. Romper la rutina diaria hace que uno pierda el motor de las cosas, se deprime, que pase a estar todo el día jugando a los jueguitos. Lo que nosotros también buscamos es que más allá de hacer las cosas del colegio, tengan la actividad física, es importante. Pasar de ser chicos hiperactivos a ser sedentarios absolutamente, no tiene ningún sentido. Más allá de la condición física que pierdan, es también un gran golpe anímico”.

Entrenamientos celestes

El entrenamiento online con sus compañeros y compañeras del Circuito Patagónico Austral también les permite tomar contacto con sus compañeros de otros clubes y reencontrarse, al menos a través de la virtualidad. A estos entrenamientos Hispano les sumó los propios, esta semana inició sus propios encuentros diarios para los celestes, en los que participan desde las categorías Infantiles a Mayores.

“Este es un momento muy complicado para la humanidad en general, tenemos que acatar todas las normas que se nos bajan de parte de la gente que sabe y del Estado, en función de cuidarnos todos, y sobre todo el hecho de que nos sea tedioso este momento, es nuestro pequeño aporte, cada uno en su casa para el bienestar de toda la humanidad. Ya no tiene que ver con un grupo de gente, el Club Hispano, todos los docentes, la comisión directiva, los padres y los chicos, estamos con la misma propuesta: cuidarnos, cuidarse y cuidar a los demás a partir de resignar algunas actividades que nos gustan mucho, pero a la larga vamos a volver a hacerlas con ganas y siendo responsables con la salud de toda la humanidad”.

Por su parte, Jorge Castro, presidente del club, dio a conocer que el básquet no se quedó atrás, “Los U15 y U17 están realizando entrenamientos virtuales con videos”, y agregó: “La cancha de fútbol está totalmente cerrada, no va nadie al club. Únicamente el personal de mantenimiento va a controlar diariamente que las calderas funcionen bien, lo mismo sucede con la pileta donde no se pueden apagar las calderas”.

