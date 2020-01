Juan y Alex seguirán pidiendo justicia. Lo harán convocando 4 marchas por mes. Desde el inicio apuntaron como responsables a Niñez y a los juzgados de Familia y del Menor, por “no actuar” ante los pedidos de las tutelas de los niños. También dicen que el responsable es Ricardo Luna. Familiares contaron la violencia que pasaban Lautaro y Karin.

Juan Pacheco, papá de Lautaro, trabajaba en el puerto Caleta Paula, pero actualmente quedó desempleado. Mientras que el progenitor de Karin, Alex Fernández, se desempeña como personal de maestranza en establecimientos educativos y ahora está de vacaciones, aunque no cree poder volver tras el dolor de perder a su pequeña hija. Pese a sus situaciones económicas, los muchachos hicieron lo posible por conseguir abogados para la causa.

Luego del incendio de ese 5 de enero, donde perdieron la vida Lautaro de 8 años y Karin de 6 junto a la madre de ambos, Natasha (24), los padres de los niños y sus familiares realizan marchas para pedir justicia por sus hijos. Piensan hacer cuatro por mes, para que “no pase mucho tiempo”.

Desde el primer momento apuntaron contra Cecilia Florentín, la responsable de la Oficina de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y contra los juzgados de Familia y del Menor. Acusan al Estado de “no haber hecho nada para prevenir lo que pasó”. Entienden que si les daban las tutelas de sus hijos, estos no habrían muerto en el incendio.

“Se podría haber actuado de otra manera -mencionó Juan Pacheco y añadió-, yo estaba peleando para que me den la tutela de mi nene, él me contaba que no quería estar ahí y quería quedarse en la casa con nosotros. Mi abogada en ese momento, la doctora Palma, me decía que no podía tener la tutela y yo le explicaba que Luna andaba armado y yo tenía miedo por mi nene”.

Alex Fernández también tenía papeles de por medio y buscaba la tutela de su hija Karin, “la última vez que estuve en Defensoría, fui a intentar de nuevo para ver si al menos conseguía la visita de mi nena, porque la madre no me dejaba verla. Me tuvieron dos horas esperando ahí y cuando llegó la hora de que me atendieran, me dijeron que tenía que ir a otro lado. Siempre a las vueltas”, dijo.

Además, Osvaldo, el abuelo de Lautaro, pidió “que cambien el personal de la Niñez, porque no hicieron nada, sabían lo que pasaban los chicos y esperaron que pasara eso. Ojalá les sirva para hacer algo por otros chicos que también están sufriendo”.

Por otro lado, la responsabilidad del incendio intencional cae sobre los hombros de Ricardo “Calulo” Luna, la pareja de Natasha y único sobreviviente del incendio. Aunque se trató de un ajuste de cuentas y hay 4 detenidos con prisión preventiva por la causa, para los papás de Lautaro y Karin, el principal culpable es Luna. “Él es quien lo originó, tiene toda la culpa”, argumentaron los progenitores de los niños. “Es un cobarde, lo único que pensó fue en él mismo. No creo que sea como él dice, que daría la vida por los nenes”.

Sumidos en la violencia

Los pequeños Lautaro y Karin, según cuentan sus padres y las familias de estos, vivían hechos violentos. “Lautaro lloraba cada vez que le tocaba irse a casa de su madre Natasha y Karin no contaba mucho porque, directamente, su madre no dejaba que la viera la familia paterna”.

Vanesa Pachecho, la tía del nene, contó a este medio que Lautaro se quedaba a dormir en su casa y no quería volver a la vivienda del 17 de Octubre. “Lauty me decía que lo quemaban con cigarrillos, que lo encerraban en la pieza -comenzó diciendo Vanesa sobre los malos tratos que recibía el niño-. Él se hacía pis en mi casa y cuando le dije que tenía que despertarme para que lo acompañara al baño, me decía que Calulo le pegaba cuando él se levantaba para hacer pis y le decía: ‘Ahora te hacés pis en la cama’”.

“Lautaro tenía miedo, no quería irse con Ricardo y su mamá, me decía: ‘No quiero ir, es fin de semana y se juntan a tomar en casa de Ricardo, van chicos a tirar piedras en la casa y a apurarlo a Ricardo. A Karin y a mí nos da mucho miedo”, agregó.

En tanto, la abuela del nene, Olga, contó que Lautaro “sufría mucho con la mamá, decía que Calulo le pegaba a él, a su mamá y a su hermanita, que le apuntaba con un arma y lo amenazaba de no decirle a su papá (Juan), porque si no se iba a ir al cielo. Una vez llegó a mi casa a las 3 de la mañana porque Calulo le estaba pegando a Natasha y le dijo ‘después te toca a vos, pendejo’”.

En cuanto a la niña, su padre (Juan) contó que muchas veces que iba a buscar a su hija, Natasha salía con signos de haber sido violentada, “con el ojo morado o toda cortada”. “Mi nena me contaba que su mamá salía a los bailes y los dejaba solos, llegaba a la madrugada directamente a dormir y que su hermano Lautaro le hacía la leche”, cerró.