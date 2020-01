La vuelta de la paritaria nacional docente, tras cuatro años de estar vetada por el Gobierno nacional durante la gestión de Mauricio Macri, le da un espacio a los trabajadores de la educación pública para discutir por mejoras en la calidad educativa.

La reunión de los gremios de docentes con el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, está pactada para las 15:00 de este jueves. En este sentido, el secretario de Prensa de CTERA, Guillermo Parodi, dialogó esta mañana con el programa En el Tintero por Radio LU12 AM680 y detalló las expectativas ante esta importante fecha.

“Lo vemos con mucha satisfacción, vemos esta posibilidad de discutir con el gobierno nacional todo lo que tiene que ver con Educación, el producto de no haber discutido durante cuatro años, cuando el gobierno de Mauricio Macri por decreto anuló la paritaria“, comenzó explicando.

Vuelve la paritaria nacional docente, la escuela pública se vuelve a poner de pie! pic.twitter.com/axdVV9kkiO — prensa-ctera (@cteracta) January 30, 2020

“Hubo salarios a la baja, se dejaron de distribuir libros en las escuelas, se dejaron de entregar netbooks a nuestros alumnos, no se invirtió en infraestructura escolar y cayó la inversión educativa“, enumeró el gremialista. “Se desfinanció la escuela técnica y se intentó cerrar los institutos de formación docente”, agregó.

Vimos un gobierno por primera vez en la historia nacional sin construir una sola escuela”

Ahora, con la vuelta de la paritaria, señaló: “Vamos a discutir calidad educativa”. “Queremos recuperar poder adquisitivo, pero también que las condiciones de enseñar sean dignas, no queremos escuelas que exploten y mueran docentes, no queremos escuelas que tengan las paredes electrificadas, queremos ver el plan de alimentación en nuestras escuelas, los chicos con hambre no pueden ir a estudiar”, siguió detallando Parodi.

Son las piezas de un pacto educativo que debe trascender a los gobiernos y unir a la Argentina. — TOD☀️S (@FrenteDeTodos) January 30, 2020

Respecto a los salarios, indicó que “durante estos cuatro años el salario de los docentes perdió contra la inflación“. “Hasta el año 2015 los salarios estaban por encima de la inflación, a partir del 2016 por debajo de la inflación”, ejemplificó.

Para cerrar, expresó que esta nueva etapa de diálogo con las autoridades nacionales tiene en vistas “recomponer el tejido social, y la escuela es parte de esa recomposición, y nosotros como trabajadores de la educación queremos ser garantes de eso”, apuntó.