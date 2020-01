Tras la jornada del sábado, los representantes de Santa Cruz en el Campeonato de Jineteada en Córdoba se acomodaron en el 9° lugar con un total de 27 puntos. Los tres jinetes logran sumar en cada presentación. El delegado, Cristian Rivera, aseguró a LOA que la expectativa es terminar entre los 5 primeros.

La fiesta tradicional nacional e internacional se vive a pleno en la 55ª edición del Campeonato de Doma en Jesús María, provincia de Córdoba.

Hay 3 jinetes representando a Santa Cruz, quienes en sus dos presentaciones consiguieron sortear dificultades y acomodarse en el 9° puesto con 27 puntos, junto con Tierra del Fuego.

Hasta el momento es muy buena la participación de los jinetes de nuestra provincia.

La delegación cuenta con Cristian Rivera como delegado. Todos son vecinos de zonas rurales de la provincia que fueron junto al jinete suplente, Cristian Díaz, de la Comisión de Fomento de Fitz Roy.

Algunos de los jinetes ya tienen experiencia en este certamen de interés internacional: Rivera, Berra y Retamal; para Franco, esta es su primera participación. Díaz es el suplente dispuesto y preparado para entrar al palenque en cuanto su presencia sea necesaria.

Primera noche

En categoría Crina Limpia, Oscar Franco tuvo un buen desempeño y sumó sus primeros 5 puntos que lo ubican en el 12º lugar.

En la categoría Bastos con Encimera, Marcos Retamal tuvo una muy buena performance y se ubica en el 16to lugar con 5 puntos.

Por su parte, el restante jinete santacruceño, Ignacio Berra, participó en Gurupa Surera, tuvo un mal arranque y se encuentra 9º con 5,33 puntos.

Marcos Retamal tuvo una muy buena performance y se ubica 7º en la categoría Bastos con Encimera.

Segunda noche

Categoría Gurupa Surera: Ignacio Berra quedó 9° con 5,33 puntos.

Categoría Bastos: Marcos Retamal se ubicó 16° con 5 puntos.

Categoría Crina Limpia: Oscar Franco quedó 12° con 5 puntos.

Cristian Rivera

En declaraciones a LOA, el delegado del grupo dio detalles de estas jornadas iniciales de competencia en la fiesta popular: “Estamos muy bien, alojados en una linda casa porque vinimos bien preparados para esto. En lo que respecta a los puntajes venimos bastante bien, salvo la primera noche que a Ignacio Berra -el chico de gurupa surera- lo tiró el caballo, las riendas estaban un poco engrasadas y se le escaparon, pero ayer hizo un buen papel, sumaron todos, así que venimos perfecto”.

Sobre el ánimo y el estado físico, sostuvo: “Los nervios siempre están, la adrenalina y todo, pero en el caso de Ignacio y Marcos, ellos ya vinieron varias veces y tienen experiencia, tienen confianza. Oscar jinetea, así que no hay problema, lo viene demostrando, se ve que los nervios no lo van a complicar, por lo menos hasta ahora. Físicamente están bien. A Ignacio el caballo le pisó el muslo, le dejó un moretón y lo vio el kinesiólogo, le hizo una receta para que se pase crema y se coloque hielo, pero viene bien. De todos modos, si llegase a sentir una molestia y creyera que no va a poder cumplir, ya estuvimos conversando y entraría Cristian Díaz, que está preparado para reemplazar a cualquiera de sus compañeros”.

En este punto, acotó que el sábado por la noche esperaron a último momento para determinar el buen estado de Ignacio, con Cristian listo para ingresar, pero finalmente no fue necesario. “El kinesiólogo vino a la tarde y se sentía bien. Cristian tiene experiencia y puede cumplir con cualquiera de las pruebas”.

Finalmente y considerando que sólo llevan dos jornadas de competencia, la consulta apuntó a la expectativa: “Hay que esperar a la 5ª noche, es cuando el campeonato se hace fuerte, es cuando uno tiene noción de cómo está posicionada la provincia. Evaluamos si nos tenemos que guardar o salir a jugarse el todo por el todo. Por ahora vamos muy bien. Años anteriores quedábamos 9° y ahora estamos en condiciones de estar entre los primeros 5. Sólo resta hacer lo que hacen todos los fines de semana. Tenemos muy buen nivel en la provincia”.

Agradeció a quienes hicieron posible su participación: “Los organizadores de la final fueron los de la agrupación de Gobernador Gregores, se encargaron de solventar los gastos, más algunos auspicios como el de la Municipalidad de Gregores y prensa de la minera y otros auspiciantes. Gracias a todos”.