Los subsidios energéticos crecerán en casi $ 100 mil millones

CAMMESA, la importación de gas y la Resolución Nº 46, para incentivar la producción gasífera en áreas no convencionales, conforman la asignación de fondos del Estado Nacional para sostener el delicado equilibrio del mercado de energía del país.

Los subsidios energéticos crecerán en algo mas 98 mil millones de pesos durante el año próximo, según las proyecciones realizadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) de la Nación, que realizó una revisión del proyecto ingresado meses atrás, actualizando las variables macro económicas vigentes al 31 de octubre último. Los precios de estímulo a la producción NOC de gas demandarán subsidios por más de 55.000 millones de pesos.

Según la proyección de la OPC, al tomar como punto de partida el último tramo del año en curso, el escenario para 2020 reflejaría una caída del 2,9% del PIB, con un tipo de cambio promedio de 69,30 pesos por dólar, con una inflación promedio del 52% para el año próximo.

En el análisis de las múltiples proyecciones macroeconómicas para 2020, Santa Cruz Produce relevó específicamente lo inherente al sector energético, ya que muchas de las definiciones en materia hidrocarburífera, sobre todo en lo que refiere al subsidio para el gas en áreas no convencionales, dependen de la continuidad de instrumentos como la Resolución Nº 46.

Según el análisis de la OPC, los subsidios energéticos para 2020 demandarán un monto total de 379.252 millones de pesos, mientras que inicialmente se habían previsto en el presupuesto 2020 unos 280.643 millones de pesos. De este modo, la corrección sobre el presupuesto original se eleva en un 35%, incrementándose en casi 98.609 millones de pesos los recursos destinados al sector. Si la proyección se hace contra lo asignado en el Presupuesto 2019, cuando se habían previsto 278.612 millones de pesos, el incremento interanual sube un punto, superando el 36%, con un aumento nominal de algo más de 100.000 millones de pesos en relación al año pasado.

Aumento de tarifas eléctricas del 42% en abril

Los recursos aportados por el Estado en concepto de subsidios se distribuirían de la siguiente manera. El mayor monto corresponde a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima), con 145.987 millones de pesos.

Es útil observar que ese nivel de subsidios por parte del Estado Nacional, que apunta a cubrir la diferencia entre el costo real de generación y el precio pagado por el mercado, no impide la suba de tarifas. En efecto, el informe de la OPC “asume un incremento de las tarifas eléctricas del 42% a partir de abril de 2020”.En otras palabras, si hubiera una decisión de congelar tarifas y evitar incrementos durante el año próximo, el Estado Nacional debería incrementar mucho más el aporte de subsidios para cubrir dicha diferencia.

60.000 millones para importar gas

Otra de las ventanillas de subsidios al sector energético corresponde a la empresa IEASA (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, antes denominada ENARSA), a través de la que se pagan las importaciones de gas. En ese plano, la OPC prevé la importación de 4.964 millones de metros cúbicos de gas desde Bolivia durante todo el año (a razón de 11 millones de metros cúbicos diarios), a un precio de US$ 6,9 por Millón de BTU. A esto se suma la importación de otros 1.713 millones de metros cúbicos de Gas Natural Licuado, a un precio de US$ 7,4 por MBTU.

“Considerando un precio de venta en el mercado interno de US$ 3,5 MBTU y un tipo de cambio de $ 69,3 por dólar, la OPC proyecta para 2020 un total de transferencias a IEASA de $ 60.644 millones”, añade el informe. El subsidio asignado a la empresa estatal, en definitiva, compensa la diferencia de precios entre lo que se paga por el fluido importado y el valor al que se coloca en el mercado interno. Una vez más vale hacer notar que cualquier variación en el tipo de cambio, que es tomado por debajo de los 70 pesos, puede elevar proporcionalmente estas proyecciones.

Estímulo para áreas no convencionales

Otro ítem importante en el relevamiento de subsidios es el de las asignaciones para el plan de estímulo a las inversiones para explotación de gas en áreas no convencionales, a través de la Resolución Nº 46. Por esta vía, la OPC estima que se necesitará la asignación de un total de 55.821 millones de pesos, lo que eleva en casi un 64% las previsiones que se habían realizado en el proyecto de presupuesto original, con sólo 34.063 millones.

Vale recordar que a través de dicho instrumento, la Secretaría de Energía de la Nación reconoce un precio de US$ 6,5 MBTU, compensando la diferencia con el precio al que se vuelque el fluido en el mercado interno. Asimismo, se establece un concepto de “volumen incluido” para cada una de las áreas que acceden al programa, que es el límite para sumar proyectos de producción bajo el estímulo de precios. Si bien la mayoría de los proyectos está en Neuquén, Santa Cruz participa a través del área Campo Indio-El Cerrito, concesionada a CGC, en la cuenca Austral, con volúmenes que se fijan en 3,5 millones de metros cúbicos diarios para el primer semestre y en 4,4 millones de m3 para la segunda mitad del año. Se trata del segundo volumen incluido en importancia, a nivel nacional, en tanto que el primero corresponde a Tecpetrol por el área Fortín de Piedra, con un volumen incluido de 8,4 Mm3 para el primer y segundo semestre.

El subsidio para el gas en áreas no convencionales depende de la continuidad de instrumentos como la Resolución Nº 46.