El Enduro del Verano cerró con éxito una nueva edición, convocando en las tres jornadas de actividad a unos 160 mil espectadores a lo largo de los 12,5 kilómetros del circuito que mezcla arena y dunas en el kilómetro 408 de la Ruta Nacional Nº 11. Los riogalleguenses completaron sus pruebas.

El piloto riogalleguense Lucas Hernández viajó con varias jornadas de anticipación al evento más convocante para el ambiente del enduro. Con pista de arena armada entre las localidades de Pinamar y Villa Gesell, ante un marco imponente de público aficionado, la categoría en la que compitió fue Motos Profesional con una KTM 450 a la que le asignaron el N° 11 y completó la carrera en el 10° lugar.

En declaraciones a LOA, Lucas comentó: “Terminamos con una moto prácticamente original. Quiero agradecer principalmente a Emilio de @emilio_racing_probike, que me hizo sentir muy tranquilo por la excelente atención y consejos que nos dio durante todo el fin de semana. Gracias a mi familia, amigos, novia que me acompañan todos los días y saben el sacrificio que hice para estar. A todos mis auspiciantes que siempre me han dado una mano durante el año y sobre todo en esta oportunidad tan importante a Esteban Pejkovik, que donó una moto para hacer el sorteo”, y acotó: “A todos los que compraron bono contribución y también a aquellos que se ofrecieron a darme una mano a último momento. A mis profesores Martín Araya y Lito Arias que me han entrenado para tener un excelente rendimiento físico. Sin todos ellos no hubiera podido lograr esto”, concluyó.

Martín Anglesio, otro piloto capitalino, corrió con una KTM 450 en categoría Master B que comprende a corredores de entre 40 y 44 años. En su caso, el puesto que ocupó fue el meritorio 16°, considerando la cantidad de participantes.

De esta manera, el Enduro del Verano se afianzó como una de las 10 carreras más importantes del mundo.

Los campeones de temporada

Ante una enorme cantidad de público, este domingo se vivió el desenlace un clásico de verano en la costa atlántica bonaerense, que otra vez batió récord en la inscripción de pilotos. Luego de un sábado repleto de actividades, carreras y exhibiciones, llegó el momento de las dos competiciones más importantes del evento, celebradas este 1 de marzo en el cierre del fin de semana, donde hubo dos grandes vencedores.

En ATV se impuso el campeón de 2018, el marplatense José Guerra, escoltado justamente por el campeón de 2019, el estadounidense Chad Weinen. El tercero en cuatriciclos fue el joven Nahuel Coleur.

Por el lado de las motos, el ganador fue Rodrigo Landa, quien fue escoltado por el barilochense Juan Pablo Luzzardi. Joaquín Poli fue el tercero en subirse al podio. Los tres posaron con sus copas al final de la jornada. (Fuente: Enduro de Verano)