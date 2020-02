Luciana Lozano tiene 19 años, es de Caleta Olivia, y tiene con Síndrome de Treacher Collins.

El año pasado logró que su obra social la ayudara con los audífonos tras haber estado un largo tiempo sin poder escuchar; hoy necesitan ser calibrados y la Caja de Servicios Sociales no le dio respuestas para la derivación. En marzo de 2019 fue implantada en Río Gallegos y el encendido del aparato del lado derecho fue el 28 de junio, luego de algunos meses fue operada nuevamente del lado izquierdo del mismo implante, en la localidad de Caleta Olivia.

En diálogo con La Opinión Zona Norte Luciana detalló: “Todo iba muy bien hasta diciembre que fue la última calibración, desde ese mes no recibo las calibraciones, ni los controles médicos”.

También comentó: “Los audífonos me causan mucho ruido, es muy molesto. Lamentablemente hoy la Caja de Servicios Sociales de Caleta Olivia y de Río Gallegos me niegan la derivación porque supuestamente no estarían trabajando”.

Además, comentó que su equipo de médicos estuvo en la localidad haciendo encendidos y calibraciones a otros pacientes. “Hay una ley que me ampara, si no hay respuesta tendré que presentar recurso de amparo, es la única solución”. Finalmente pidió a la obra social “ponerse una mano en el corazón, y que piensen qué harían si estuviesen en esta situación”.