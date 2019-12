Ludmila Oporto con el objetivo puesto en la selección argentina

En Río Gallegos existen cientos de mujeres a las que el fútbol las apasiona. Algunas nacidas y criadas, otras adoptadas. Es el caso de Ludmila Oporto, joven que desde que vio jugar a su papá, no dudó en buscar un lugar en el equipo que sea. Este año jugó bajo techo y se destacó en la selección santacruceña que, por primera vez, compitió en los Juegos de la Araucanía en cancha grande.

No nació en Río Gallegos, pero no le costó trabajo integrarse, tiene 17 años, mide un metro y medio y su sueño es jugar en la selección argentina de fútbol 11. Ludmila Oporto, ‘Lulu’ como la conocen todos, juega desde niña. No le interesa el cabello largo, al contrario, cuanto más corto mejor, así no molesta ni distrae su visión al arco o a sus compañeras. Juega en equipos de futsal, en la Liga Femenina, y este año quedará en su memoria en forma particular por la oportunidad que se abrió ante ella para integrar la primera selección femenina de Santa Cruz que participó en los Juegos Binacionales de la Araucanía desarrollados en La Pampa. Las cosas se dieron en dosis, primero fue convocada por la Liga Sur para integrar la selección que jugaría ante la Liga Norte para definir el equipo base y el cuerpo técnico. En la cancha demostró su capacidad de juego. Finalmente fue la Liga Norte la que quedó al mando del armado del equipo y fue una de las tantas convocadas. Luego del trabajo en Caleta Olivia, recibió la noticia de que quedaba en el equipo. Su entusiasmo creció y no paró hasta conseguir unirse a sus compañeras en busca de los mejores resultados. Juntas encararon a las rivales que llegaban a esta histórica posibilidad de ser integradas a los Juegos Binacionales. Hizo pases, goles y amistades. Se ganó el respeto de muchos y la cinta de capitana. Al regreso, volvió a los entrenamientos y a la espera del momento de volver a entrar a la cancha para hacer lo que tanto le place: jugar.

Como toda joven, tiene sueños y metas. Por lo pronto, terminar sus estudios y en el verano ir a probarse a equipos grandes del norte del país para avanzar en su soñada meta: la selección argentina.

La elegimos porque simboliza las aspiraciones de muchas jóvenes y sirve de ‘espejo’ para quienes recién se inician. Ella demuestra que no hace falta ser alta ni musculosa, sino constante y comprometida con el objetivo. Respeta y se gana el respeto. Cosas simples que la llevan a destacarse y convertirse en una deportista de elite.