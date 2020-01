Luego del receso de fin de año, Hispano volvió a entrenar

En la tarde del viernes, los dirigidos por Javier Bianchelli tuvieron su primer entrenamiento del 2020. El próximo miércoles cuando reciba a Platense, Daniel Hure cumplirá 600 juegos en la máxima competencia del básquet nacional.

En su cuarta temporada en la Liga Nacional de Básquet, el equipo del Club Hispano Americano cerró el 2019 en el 14° puesto de la tabla general con cinco partidos ganados de 13 jugados.

Luego del receso por las fiestas de fin de año, con su plantel completo, el Celeste de Santa Cruz reanudó los entrenamientos en la tarde del viernes en el gimnasio “Tito” Wilson en la sede del club en Río Gallegos.

Sobre el período de receso, en diálogo con La Opinión Austral, el DT Javier Bianchelli explicó: “Se entrega un plan de trabajo para estos días, cada uno tiene que cumplirlo individualmente y acostumbro, desde el primer entrenamiento, no hacer una evaluación sino empezar y descontar como si cada uno hubiera hecho su trabajo. A la mitad del primer entrenamiento nos vamos a dar cuenta quién lo hizo al pie de la letra, quién no lo hizo, quién no lo pudo hacer o quién tomó otra determinación. El grado de responsabilidad de mis jugadores es muy alto y descuento que cada uno hizo su trabajo”.

Cierre 2019

Las últimas dos fechas del Celeste de Santa Cruz fueron el 14 de diciembre contra Regatas, partido que perdió por un punto: 78-79 y el 21 de diciembre contra Ferro en el que cayó por 69 a 73.

Observando el cierre de año, el entrenador dio sus impresiones sobre el saldo de los últimos juegos: “Eran dos partidos que teníamos como objetivo ganarlos y no lo pudimos hacer, una fue un gran mérito del rival y otro por gran culpa nuestra. Ahora es replantearnos de nuevo, saber que tenemos revancha y que podemos ir a buscarlo para recuperar esa ventaja que habíamos tenido por ganar dos partidos afuera, hoy ya lo perdimos, así que tenemos que volver a recuperarlos”.

Fixture

En enero, Hispano disputará dos partidos en Río Gallegos y cuatro en calidad de visitante, viajará a Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires, sobre jugar en temperaturas más cálidas que las patagónicas, señaló: “Muchos jugaron en lugares donde vamos a ir, de mucho calor, pero eso es relativo. Hoy por hoy nos puede tocar una cancha con mucho calor, o ir a Santiago y jugar con aire acondicionado en Quimsa y después ir a Sunchales y que sea un día normal. Está más allá de mi preocupación y de lo que puedo llegar a manejar”.

El próximo miércoles en el gimnasio Juan Bautista Rocha, los celestes recibirán a Platense en un cruce en el que no sólo será el reinicio de la fase regular, sino que además el capitán Daniel Hure cumplirá 600 juegos en la Liga Nacional, además de contabilizar 601 triples.

Cerrando, Bianchelli, destacó “que el equipo se haya ido aplaudido los últimos dos juegos, más allá del resultado final, me hace agradecer aún más a la gente que apoya, ve el esfuerzo y el trabajo de los jugadores más allá del resultado final. El agradecimiento, el deseo de que tengan un excelente año y gracias por estar siempre apoyándonos”.

Müller no sigue en San Lorenzo

“El entrenador Facundo Müller no continuará a cargo del primer equipo de San Lorenzo durante esta temporada. Queremos agradecerle su trabajo y compromiso durante este tiempo y desearle éxitos en su carrera profesional», expresó el club de Boedo en redes sociales en la tarde del viernes.

En el polideportivo Roberto Pando, San Lorenzo volvió a los entrenamientos ayer desde las 19. Se viene un exigente enero con La Liga, los Cuartos de Final de la #BCLA y el Final 4 del Súper 20 Banco Comafi.

Facundo Müller no continuará al frente del Cuervo.