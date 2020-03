El video de su gol jugando con la selección de Santa Cruz en los Juegos de la Araucanía despertó el interés de varios entrenadores. Viajó a Buenos Aires y firmó un contrato profesional.

La joven Ludmila Oporto consiguió dar el salto que esperaba y para el que se preparó por mucho tiempo. El gol de casi media cancha que hizo durante su participación en los Juegos de la Araucanía fue compartido por muchas personas, entre ellos, varios referentes de equipos que buscan jugadoras de nivel para integrarlas a sus filas.

En noviembre del año pasado, ‘Lulu’, como la conocen todos, contó sobre su experiencia en la selección de Santa Cruz, que por primera vez participó en el evento Binacional y cerró en 5° puesto de 12.

Que pedazo de goool para abrir el marcador santa cruz 1 Magallanes 0💪👏⚽ Lulu Oporto Posted by Juan Oporto on Tuesday, November 12, 2019

En aquella entrevista con LOA, dijo que juega desde pequeña y adquirió la pasión por esta disciplina acompañando a su padre en su época de jugador, y luego como entrenador. La mayor cantidad de partidos los jugó bajo techo y no tuvo inconvenientes en sumarse a equipos masculinos que le dieron un lugar por respeto y consideración a su capacidad de escurrirse entre las líneas rivales y hacer la diferencia. No mide más de un metro y medio y supo sacar ventaja de lo que a simple vista puede considerarse lo contrario.

Los entrenamientos duran dos o dos horas y media.

Sabe jugar en equipo y es consciente de que es la única forma de conseguir objetivos, apartarse de los individualismos, entrenando y aprendiendo cada día. Cerrando el año, LOA la destacó en su último suplemento deportivo ‘Latidos’ por su claridad en los objetivos. Estaba decidida a terminar sus estudios secundarios y a aprovechar el período de vacaciones de verano para ir a probarse a clubes de primer nivel. Por invitación de unos conocidos, los padres aceptaron que viajara y allí comenzó otra historia. La probaron en varias instituciones, la convocaron para futuras pruebas y finalmente surgió la oferta de firmar un contrato como jugadora profesional para Huracán de Buenos Aires.

El único inconveniente que su familia está tratando de resolver es el tema del alojamiento, ya que por el momento se encuentra en un lugar muy alejado del predio deportivo y debe tomar varios colectivos para llegar a tiempo a las prácticas.

Son varias las personas que atendieron a sus padres ante el pedido de apoyo económico. Ella tiene 17 años y actualmente está acompañada por su madre.

Considerando los objetivos trazados y enumerados allá por noviembre de 2019, en este punto se quedará para sumar experiencia, porque cabe recordar que su objetivo es jugar en la selección argentina.

Lo que siente

“Me siento re bien dentro del club. Me recibieron con los brazos abiertos, como si me conocieran de toda la vida”, comenzó su relato con esa voz parecida a un susurro que la distingue. “Por eso me decidí a quedarme en este club. La familia de Huracán es muy buena, muy linda, tanto las de reserva como las de Primera son geniales. Los profes no me pidieron nada para mejorar, en el transcurso de los entrenamientos me fuerzo a mí misma para que vean que tengo interés de estar en el plantel. Cuando tenga la posibilidad de competir a partir del 15 de marzo, les voy a demostrar que estoy dispuesta a dar lo mejor de mí, tanto dentro como fuera de la cancha, entrenando lo más posible”.

Junto a su papá, el hombre que la acompaña en este camino.

Para ingresar jugó dos amistosos. donde mostró su capacidad de resolver situaciones en situación de partido: “En cada amistoso trato de sentir como si fuera una final de campeonato”.

Con respecto a un mensaje para las chicas que desde el sur compartieron con ella un momento de juego, señaló: “Que no abandonen su sueño. Que escuchen a sus padres, a la gente que las acompaña que quiere lo mejor. Hay que probar y buscar el ‘sí’ de aceptación. Esto lo soñé y estoy viendo cómo se hace realidad este objetivo. Mi papá, a pesar del problema de salud que tiene, me acompaña, tomamos colectivos, el tren, ahora es mi mamá la que me acompaña. Hay que confiar en la gente que a una la quiere. Que terminen el colegio que es fundamental para el día de mañana”.

Sobre este momento específico, destacó: “Es un gran momento, sobre todo porque el fútbol femenino se está iluminando cada vez más. Las metas están y que piensen en sí mismas, sin hacer caso a los que les dicen que es algo inalcanzable, esos serán los primeros que se acerquen para felicitarte”.

El entrenamiento

Entrenan de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 o 20:30: “Como vivo lejos, estoy tomando dos colectivos a la vuelta y un tren más un colectivo a la ida. En Santa Cruz llegás caminando, acá eso no es posible. No me importa, cuando a uno le gusta, irá caminando, corriendo o en bicicleta. Hay muchas chicas que hacen lo mismo para llegar al club, para demostrar lo mejor en el entrenamiento a la espera que el día de mañana las convoquen para un partido”, y concluyó: “El sudor, el esfuerzo propio y el de la familia se verán recompensados. Me gusta lo que hago, no importa si tengo que hacer largas distancias, si es necesario me iré caminando porque estoy decidida a conseguir lo que quiero”.