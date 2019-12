‘Lulú’, metro y medio de puro talento

Ludmila Oporto tiene 17 años, es pequeña de estatura, delgada por el intenso entrenamiento. Le gusta el fútbol. Empezó a jugar acompañando a su papá que es DT. Este año fue convocada para integrar la primera selección santacruceña que compitió en los Juegos de la Araucanía en La Pampa. Allí, por su desempeño, fue elegida capitana. Está feliz y quiere más.

* Por Ana Baratuz

Su nombre es Ludmila Oporto, tiene 17 años y de muy pequeña le entusiasmó jugar al fútbol. Por su característica física, instintivamente buscó la manera de hacer la diferencia y encontró el camino. Juega en equipos de futsal, en la Liga Femenina, y este año quedará en su memoria en forma particular por la oportunidad que se abrió ante ella para integrar la primera selección femenina de Santa Cruz que participó en los Juegos de la Araucanía desarrollados en La Pampa.

Las cosas se dieron en dosis, primero fue convocada por la Liga Sur para integrar la selección que jugaría ante la Liga Norte para definir el equipo base y el cuerpo técnico. En la cancha demostró su capacidad de juego. Finalmente fue la Liga Norte la que quedó al mando del armado del equipo y fue una de las tantas convocadas. Luego del trabajo en Caleta Olivia, recibió la noticia de que quedaba en el equipo.

Su entusiasmo creció y no paró hasta conseguir unirse a sus compañeras en busca de los mejores resultados. Juntas encararon a las rivales que llegaban a esta histórica posibilidad de ser integradas a los Juegos Binacionales. Hizo pases, goles y amistades. Se ganó el respeto de muchos y la cinta de capitana. Al regreso volvió a los entrenamientos y a la espera del momento de volver a entrar a la cancha para hacer lo que tanto le place: jugar.

Con integrantes del cuerpo técnico y algunas compañeras de selección.

Como toda joven, tiene sueños y metas. Por lo pronto, terminar sus estudios y en el verano ir a probarse a equipos grandes del norte del país para avanzar en su soñada meta: la selección argentina.

En declaraciones a LOA, Ludmila habló con sencillez y claridad sobre lo que el deporte elegido le ha dado.

-¿Hace cuánto que jugás al fútbol?

Desde los 9. Cuando mi papá jugaba, lo vi de chiquitita, ahí me entusiasmó hacer lo mismo. Me enamoré.

-¿Qué fue lo que más te costó?

En realidad creo que nada. Mi papá me enseñó todo y sigo aprendiendo.

-¿En qué equipo has jugado?

Siempre jugué en los que dirige mi papá. Primero fue Quilmes y ahora estoy en Juventud Petrolera.

-Este año te convocaron para la selección de fútbol femenino de Santa Cruz, que por primera vez se sumó a los Juegos Binacionales de la Araucanía. ¿Cómo viviste toda esa experiencia?

Era todo nuevo para todas las que fuimos convocadas. Todas queríamos aportar. Fue algo muy lindo. Son puertas que se abren. La experiencia fue única. Creo que si a uno le gusta hay que seguir. El fútbol te da la posibilidad de hacer nuevas amistades, hubo buena competencia, fue algo único.

-Para el fútbol de la provincia fue un cambio porque las Ligas no programan juego para equipos femeninos en cancha grande. En tiempo casi récord debieron adaptarse a las dimensiones. ¿Cómo lo resolvieron, cómo fue la adaptación?

No puedo decir mucho de mi parte porque juego con varones en cancha de 11 en el juego de barrio. No se me complicó, pero a las chicas que juegan salón les constó un poco. Pero pusieron todo de su parte y jugamos bastante bien. En las concentraciones trabajamos mucho y eso nos hizo bien para la adaptación, no sólo al espacio sino a nosotras como equipo. Nos juntamos en Caleta Olivia antes de viajar, todas la vivimos de la misma manera.

El primer partido nos ganaron los nervios y la ansiedad, el calor, nos tocó jugar con 45°, el césped natural igual es pesado, pero nos adaptamos, el segundo partido lo empatamos, nos pusimos fuertes y terminamos quintas. Fue todo muy lindo, no quería volver. El grupo lo pasó bien, tuvimos complicaciones, pero las arreglamos y nos unimos más. Los técnicos nos ayudaban y aconsejaban mucho.

Temperaturas elevadas complicaron el rendimiento, pero supieron sobreponerse y traer un 5° puesto de La Pampa 2019.

-¿Como sigue tu carrera deportiva?

Termino 5° y quiero ir a Buenos Aires o Misiones a probarme. Ese es mi objetivo.

-¿Tu mensaje para los técnicos y las chicas con posibilidades?

Tengo que darles las gracias, me abrieron una puerta muy linda, me permitieron mostrar lo que me gusta hacer. Estoy orgullosa de mí también, porque todo lo que mi papá me dijo, lo tomé. La fuerza que me da mi mamá y hermanos, todo me da fuerzas para seguir en esto que tanto me gusta. Cuando los profesores me dieron la cinta de capitán, fue algo muy grande. Me sentía bien. No estaba en mis planes. Nunca me imaginé que lo harían, me dijeron que confiaban en mí y que yo era el eje del equipo, me dijeron que era el corazón del equipo. Con ayuda de mis compañeras nos lucimos todas. En equipo es más fácil, si nos unimos y tratamos como familia, nadie nos va a poder parar. Hice todo lo que sé hacer para beneficiar al equipo, dejé mi granito para que alguien lo tome y sea mejor que yo. Quiero que me vean jugando por la tele en una selección o equipo grande. Mi mensaje a las que empiezan es que sigan su corazón, siempre hay buenas y malas, no importa lo que les digan, que se hagan fuertes porque con el acompañamiento de la familia todo se puede.