Este jueves por la tarde en la sede social del Club Huracán, sellaron su incorporación al plantel profesional de fútbol femenino las jugadoras María Carolina Almedia Muñoz, Yamila Haydee Vera y Ludmila Janet Oporto.

Las jugadoras se presentaron junto con los miembros de comisión directiva Martin Jauregui y Pablo Miguez responsables de la Subcomisión de Futbol Femenino y Santiago Barea, miembro de la Subcomisión de Legales”.

Con este comunicado oficial, ‘Lulu’ Oporto sube otro escalón en su ascendente carrera deportiva. La joven de 17 años que se lució en la selección santacruceña de fútbol en los Juegos Binacionales de la Araucanía cumple otro de sus sueños que guarda desde la infancia. Riogalleguense por adopción, ella al terminar sus estudios secundarios viajó a Buenos Aires invitada por amigos y allí visitó varios clubes.

Finalmente fue Huracán el que la recibió como ella esperaba y no dudó. Jugó algunos amistosos con la reserva y por sus condiciones finalmente firmó el nuevo compromiso con la institución histórica. Entrena en la Quemita y para festejar cambió el color de su pelo que en algún momento pasó de rubio a negro y ahora luce un brillante fucsia. Esta muchachita de metro y medio fue destacada por el suplemento Latidos como la revelación del 2019 y no fue casualidad. Tiene todos los méritos y el compromiso a disposición de una meta que no tiene fin.