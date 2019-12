Madre de Marcelo Ledesma clama por Justicia

Mónica es madre de Marcelo Ledesma, quien fue asesinado en 2015. A cuatro años del crimen hay 3 sobreseídos, uno de los cuales – a su vez – es sospechoso en otro intento de homicidio. La mujer manifiesta su necesidad de hallar Justicia por su hijo, y cuenta sobre el intento de reflotar la causa.

El expediente de la causa por el homicidio del truncadense tiene 10 cuerpos. Su madre lo conoce página por página, porque “estoy tan metida en el caso de mi hijo que me estudié todo lo que está escrito sobre el mismo”, precisó en diálogo con La Opinión Zona Norte.

En este contexto, destacó que la causa “fue archivada varias veces el año pasado. El juez Eduardo Quelín decidió dejar impune el homicidio y él se retiró del caso. Lo llevaron al Juzgado Civil de Las Heras, que nada tiene que ver con la Justicia penal, y fue designado el juez Guío que, obvio, nunca se preocupó por resolver nada”, enfatizó Mónica.

La mamá de la víctima recuerda que, oportunamente, tres fueron los detenidos en el marco de las primeras investigaciones. Sin embargo, todos ellos resultaron sobreseídos.

Durante este año hubo 5 audiencias, mediante las cuales la familia intentó reavivar la causa, pero no lograron su cometido. Los testigos presenciales, citados nuevamente, no aportaron ningún dato que revelara la autoría del hecho y todo continúa igual que hace cuatro años.

“El 21 de diciembre se cumplió 4 años del crimen de mi hijo, y sigo pidiendo justicia. Lamentablemente, las 5 audiencias que se hicieron a pedido de mi abogado no aportaron nada nuevo. El juez no le dio relevancia y no investigó más. El asesinato de Marcelo no puede quedar impune. Vamos a seguir reclamando por eso”, alegó Mónica.

El crimen

La fatídica madrugada del 21 de diciembre de 2015, Ledesma había permanecido en el local nocturno “El Palenque”. Según los dichos de los testigos, revelados por la Policía, habría mantenido una discusión con un parroquiano, que habría sido trasladado fuera del local. No hay declaración que señale con quién discutió esa noche.

Lo que se conoce es que recibió dos puntazos fatales de arma blanca en el tórax, además de cortes en un brazo. De las personas que compartieron el espacio nocturno con la víctima, al menos cuatro tienen antecedentes penales por ataques con arma blanca. Habría motivado el sobreseimiento la imposibilidad de establecer a ciencia cierta la identidad del atacante.