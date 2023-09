En las últimas semanas, la comunidad de un lado y del otro de la Cordillera de los Andes se conmocionó al conocerse de una banda que traficaba bienes del lado argentino al chileno y viceversa, a través de una compleja operatoria por pasos ilegales.

Se trató del operativo “Alianza Austral“, el megaoperativo que es seguido por La Opinión Austral desde que se conocieron los 49 allanamientos que se hicieron -en su mayoría- en la Cuenca Carbonífera de Santa Cruz y en la zona más al sur de la provincia “Última Esperanza” del hermano país.

La compleja banda por que, por estas horas, se encuentran tras las rejas cinco argentinos y ocho chilenos, traficaba cubiertas, drogas, armas de fuego y cigarrillos al país trasandino, mientras que desde allá , ingresaban a nuestro territorio cubiertas de autos. Todo sin declarar, generando un perjuicio económico y fiscal a las arcas de los dos países.

El contrabando de cigarrillos es un “secreto a voces”, en el que personas trasladan esos bienes a Chile, entendiendo que, en ese país, los mismos salen más caros.

Ahora, el área de Fiscalización del Servicio de Aduanas de Magallanes, dio a conocer una información clave sobre los operativos que han realizado desde enero a esta parte. Según consignaron medios de Punta Arenas, el contrabando de cigarrillos, a través de las fronteras de la Región de Magallanes está alcanzando cifras nunca antes vistas.

Elio Zúñiga el jefe del área antes mencionada indicó que hasta la fecha en lo que va del año se han realizado 124 procedimientos por delitos de contrabando, que han permitido la incautación de 85.465 cartones de cigarrillos los que representan un valor comercial superior a los 200 mil millones de pesos en moneda chilena, es decir, unos 78 millones de pesos argentinos, con el cambio actual.

El funcionario chileno hizo hincapié en el megaoperativo “Alianza Austral” y aseguró: “Esas grandes cantidades de cigarrillos pasan por pasos no habilitados, en los cuales no tenemos jurisdicción”, salvo situaciones muy particulares establecidas en la ley” aunque destacó que, de igual manera, Carabineros realiza controles preventivos con el fin de que no ocurran