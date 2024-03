Vacacionar en Punta Arenas se volvió una opción para pocos, los precios de una habitación aumentaron un 71,6% en el último año y superan el costo de alojamiento de las grandes capitales mundiales.

Una habitación en el barrio de Notre Dame en París cuesta 111 mil pesos, mientras que dormir a una cuadra del obelisco de Buenos Aires vale menos de 60 mil pesos, según la plataforma Booking. En tanto que una noche en la Región de Magallanes cuesta alrededor de 142 mil pesos, según un informe de La Prensa Austral.

Los gremios turísticos argumentan que los altos costos se deben a que la región no apuesta a un turismo de masas, sino que está destinado a personas que busquen experiencias únicas como visitar la Antártida, las estancias de Río Verde o navegar por el Estrecho de Magallanes.

En este sentido, la industria turística señala que ellos no proporcionan sólo una cama, sino que entregan una experiencia y que la distancia de los centros productivos aumenta los costos de mantención de los hoteles y la entrega de servicios. “Todo lo que se pone en la mesa del turista llega en barco y eso tiene un costo”, comentan desde el Servicio Nacional de Turismo.

Otra de los motivos que impulsó el costo es la baja en las visitas luego de la pandemia, en 2023 pernoctaron 640 mil personas, 233 mil menos que antes del Covid.

“El mensaje que estamos entregando al turista es nefasto”

El principal atractivo turístico de la región son las Torres del Paine, pero comprar un ticket se vuelve en ocasiones una tarea imposible porque a veces no acepta tarjeta de crédito, no deja elegir fechas o no respeta las seleccionadas.

“El mensaje que estamos entregando al turista es nefasto, no hay que permitir que este tipo de detalles afecten la experiencia del visitante”, protesta Sara Adema, gerenta general de la Asociación de Hoteleros y Servicios Turísticos de Torres del Paine a La Prensa Austral

Impulso al turismo

El gobernador Jorge Flies en reunión con el gremio turístico planteó crear un programa de desarrollo turístico, que contempla abrir nuevas rutas, llevar influencers que promocionen la zona, actividades de difusión de los atractivos de la región.

Con el fin de incentivar el turismo, el Ministerio de Obras Públicas invertirá más de $35 mil millones en modernizar el Aeropuerto Pdte. Ibáñez de Punta Arenas.

El proyecto contempla cinco nuevas puertas de embarque; ampliar el terminal de pasajeros de 6.700 m2 a 16.000 m2; construir una cuarta pista de aterrizaje, un cuartel para el Servicio de Seguridad de la DGAC; un terminal de carga; e implementar el Sistema de Aterrizaje Instrumental, para permitir descensos en condiciones de baja visibilidad.