Maldonado: “En 7 meses, Maxia recibió más de $ 80 millones del municipio”

Ante un municipio quebrado económicamente, sorprendió la cifra que la comuna local pagó a la concesionaria del transporte de pasajeros. El concejal Maldonado aseguró que es insostenible la trasferencia de fondos, y reiteró que el municipio realizará una exhaustiva auditoría del contrato.

* Por Gustavo Argañaraz

Mientras el Ejecutivo Municipal busca incrementar la recaudación propia, no deja de lado el análisis de cada área de la comuna buscando obtener un panorama certero del estado en que se encuentra el Municipio. De hecho, días atrás aseguraron a este medio que la prometida conferencia de prensa no se realizó debido a que aún no tienen precisiones de las finanzas de distintas áreas.

Mientras tanto, un conflicto que surgió el pasado lunes fue la falta de pago de los salarios a los choferes de Maxia SRL. La deuda generó un paro en el transporte de público dejando varados a los casi 4 mil pasajeros que utilizan el servicio los días hábiles. Buscando direccionar la responsabilidad y la culpa de lo sucedido a la concesionaria del servicio público, la comuna dio a conocer que la gestión saliente, antes de retirarse, giró unos $ 4 millones a la empresa, dejando entrever que había dinero para los salarios.

Pero hasta allí se había convertido en misterio cuánto erogaba de las arcas públicas el Municipio a Maxia SRL para brindar el servicio, pues este medio sólo pudo corroborar que el costo global de la prestación se actualizó en noviembre último y de los $ 9.500.000 iniciales trepó a los $ 12.500.000 aproximadamente. Pues la gestión de Roberto Giubetich, ante cada consulta, evitó dar precisiones sobre los números del transporte de pasajeros.

Números

Pero este sábado, el presidente del Concejo Deliberante, Emilio Maldonado, dio declaraciones reveladoras a La Opinión Austral. “El transporte público nos tiene muy preocupados, ni bien se comenzaron a analizar los números se pudo determinar que en lo que va del año la Municipalidad abonó unos $ 80 millones en concepto de subsidios y compensaciones a Maxia”, disparó. Se recuerda que la firma caletense desembarcó con su servicio a partir del 2 de mayo, lo que significa que, entre los distintos conceptos comprometidos, la comuna abona una cifra superior a los $ 10 millones mensuales.

Asimismo, Maldonado dijo que Maxia reclama a la gestión de Grasso hacerse cargo del arreglo de las unidades que se rompen ante el mal estado de la traza vial. “La empresa aduce que la gestión saliente se hizo cargo de esos gastos y nos perjudica a quienes queremos un Río Gallegos mejor”, indicó el presidente del Concejo Deliberante, y aventuró que buscarán “alcanzar un acuerdo con la empresa para que no existan más inconvenientes”, tal como ha ocurrido con la medida de fuerza de la última semana.