Mañana habrá una reunión con Cotillo y ministros en Río Gallegos

Así lo anticipó el secretario general del sindicato municipal de Caleta Olivia. Carrizo señaló que cada parte expondrá sus propios números y se buscarán alternativas para el pago de aguinaldos y salarios. Además, espera que se aborde la deuda millonaria que dejó la administración de Prades con la entidad.

Hoy será una jornada preparatoria, durante la cual se coordinará el encuentro de mañana en la capital provincial. Según adelantó Julián Carrizo, espera que participe el jefe de gabinete Leonardo Alvarez, los ministros de Economía Ignacio Perinciolli y de Gobierno Leandro Zuliani, el intendente caletense Fernando Cotillo y otros referentes políticos y gremiales.

Los agentes públicos de Caleta Olivia solicitan, mediante el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO), trabajar en relación al pago en término del salario y definir los tiempos para el pago del medio aguinaldo de diciembre. En el marco de la pretensión, vale recordar que –si bien algunos sectores normalizaron tareas, tras el cambio de Gobierno-, existen otros donde el paro de actividades alcanza y supera un acatamiento del 50%.

Además, pretenden abordar la problemática de la deuda que mantiene la comuna con el gremio, que roza los 20 millones de pesos, y que no halló una resolución favorable durante la gestión del ex intendente, Facundo Prades.

De hecho, motivó un juicio en trámite, y, según el secretario general, Julián Carrizo, es el motivo por el cual las cuentas sindicales están en rojo.

En lo que respecta a la reunión, Carrizo puntualizó que las gestiones nunca cesaron. “Veníamos trabajando desde mucho antes, pero también lo hicimos cuando los ministros visitaron la ciudad. Hablamos con el nuevo ministro de Gobierno, con el jefe de gabinete, y con el subsecretario del Interior. Coordinamos para reunirnos en Puerto Deseado y allá organizamos para la semana, para ver los números todos juntos”, destacó.

En tanto, recordó que el intendente Cotillo solicitó a los delegados “un margen de espera, para poder ver los números de la Municipalidad, y saber dónde está parado en materia de ingresos y el Estado general de la comuna. La intención, como también lo es de parte del gremio, es llevar los números claros. Pero hay una parte que nosotros no tenemos, y es el tema de los ingresos y las recategorizaciones, dispuestas por Prades, que aumentaron la masa salarial”, dijo.

Expresó también, que en lo que respecta al sueldo y al aguinaldo, están esperando ver cuánto ingresa en materia de coparticipación a principios de semana. “Una vez con los números en la mano, sabremos bien cuánto falta para el pago, y el Ejecutivo podrá saber cuánto le hace falta para afrontarlo. Además, hablamos con el diputado nacional Pablo González, que está haciendo gestiones en el orden nacional, para ver si pueden acompañar para el aguinaldo de Caleta Olivia y Río Gallegos”, señaló.

Deudas

Finalmente, Carrizo trajo a colación aspectos de la deuda millonaria que tiene la Municipalidad con el gremio. Disparó contra el ex intendente Prades, al considerar que mantuvo un encono con la entidad que dirige.

“La idea es que se nos vaya pagando, por lo menos en partes, la deuda que nos dejó Prades. Luego está el tema del juicio, pero primero hay que resolver la deuda. El SOEMCO tiene que afrontar una serie de compromisos insostenibles e improrrogables. El pago de sueldo a nuestros empleados, el pago de proveedores. Hace como 7 meses que no pagamos, y es una vergüenza ajena que ya nos genera muchos problemas internos. Lo del ex intendente fue mala leche, porque podría al menos haber pagado un mes, pero no lo hizo pese a que religiosamente descontó la cuota sindical a los compañeros”, disparó.